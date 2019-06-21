سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 07:13 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. بائعو الأعلام بالإسكندرية: انتعاش حركة البيع بسبب الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:28 م
صور.. بائعو الأعلام بالإسكندرية: انتعاش حركة البيع بسبب الأمم الأفريقية بائع اعلام
الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشر بائعو الأعلام على كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا للاحتفال بانطلاق الأمم الأفريقية مساء اليوم.

وقال مصطفى يوسف، أحد بائعى الأعلام، إن حركة بيع الإعلام تشهد انتعاشًا كبير منذ صباح اليوم بطريق الكورنيش ومنطقة سموحة.

وأضاف أن أسعار الأعلام تبدأ من 15 جنيهًا وحتى 65 جنيهًا للاحجام الكبيرة، ويقوم بشراءها المواطنين لتزيين السيارات والشرفات، موضحًا أن مصانع إنتاج الأعلام بالقاهرة ترسل إليهم كميات كبيرة وتواصل إنتاجها حتى انتهاء البطولة.

وأشار إلى أنه بدء من غدٍ سيقومون ببيع الأعلام بمحيط استاد الإسكندرية الخاصة بالمنتخبات الأفريقية الأخرى المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن الإسكندرية تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو لـ19 يوليو 2019  بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا، وبروندى، وغينيا، ومدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(1)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(1)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(2)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(2)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(3)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(3)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(4)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(4)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(5)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(5)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(6)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(6)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(7)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(7)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(8)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(8)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(9)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(9)

 

-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(10)
-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(10)

 


الامم الافريقية

الاسكندرية

كأس الامم الافريقية

علم مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فيديو وصور.. كورنيش الإسكندرية يتزين بالأعلام والورود لاستقبال مشاهدى افتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:02 م

صور.. مراكز شباب الإسكندرية تتزين بالأعلام وشاشات لمشاهدة كأس أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:00 م

بالأعلام والزى الفرعونى.. فوتوسيشن لـ24 طفلًا بتيشيرتات منتخب مصر بجوار هرم سقارة.. الأطفال يرتدون أعلام الدول المشاركة فى بطولة الأمم.. والمصور: عدد الأطفال يمثل عدد المشاركين وبتمنى فوز بلدى

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:20 م

"لك يا مصر السلامة".. الأعلام تغزو الشوارع قبل ساعات من افتتاح كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:12 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مارادونا ينفى إصابته بالزهايمر: هذا المرض يسبب الموت وأنا لا أموت "فيديو"

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

مصر ضد زيمبابوي.. أحمد المحمدي رجل المباراة المنتظر فى أصعب المهام

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

الفيفا عن امم افريقيا 2019: كل الأمنيات لأم الدنيا بتنظيم بطولة ناجحة

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة