صور.. بائعو الأعلام بالإسكندرية: انتعاش حركة البيع بسبب الأمم الأفريقية

الإسكندرية - جاكلين منير - أسماء على بدر

انتشر بائعو الأعلام على كورنيش الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، استعدادًا للاحتفال بانطلاق الأمم الأفريقية مساء اليوم.

وقال مصطفى يوسف، أحد بائعى الأعلام، إن حركة بيع الإعلام تشهد انتعاشًا كبير منذ صباح اليوم بطريق الكورنيش ومنطقة سموحة.

وأضاف أن أسعار الأعلام تبدأ من 15 جنيهًا وحتى 65 جنيهًا للاحجام الكبيرة، ويقوم بشراءها المواطنين لتزيين السيارات والشرفات، موضحًا أن مصانع إنتاج الأعلام بالقاهرة ترسل إليهم كميات كبيرة وتواصل إنتاجها حتى انتهاء البطولة.

وأشار إلى أنه بدء من غدٍ سيقومون ببيع الأعلام بمحيط استاد الإسكندرية الخاصة بالمنتخبات الأفريقية الأخرى المشاركة فى كأس الأمم الأفريقية.

يذكر أن الإسكندرية تستضيف بطولة كأس الأمم الأفريقية خلال الفترة من 21 يونيو لـ19 يوليو 2019 بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة فى تاريخ أمم أفريقيا، حيث تستضيف محافظة الإسكندرية مباريات المجموعة الثانية والتي تضم كل من نيجيريا، وبروندى، وغينيا، ومدغشقر، على ملعب استاد الإسكندرية الرياضى.



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(1)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(2)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(3)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(4)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(5)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(6)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(7)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(8)



-بائعو-الأعلام-على-كورنيش-الإسكندرية-(9)