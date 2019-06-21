صور.. "التنورة والسمسمية" تستقبل بعثة منتخب غانا بالإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل محمد شيحة، رئيس المجموعة السادسة بأمم أفريقيا فى الإسماعيلية، واللواء محمد على حسين، نائب مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، بعثة منتخب غانا، وعددها 50 فردا، برئاسة ألكيس أسنتى، نائب رئيس الاتحاد الغانى، بفندق الإقامة المطل على بحيرة التمساح بمحافظة الإسماعيلية، على أنغام السمسمية لفرقة الفنون الشعبية بقصر ثقافة المحافظة، ورقصة التنورة ويرافقه 105 صحفيين وإعلاميين، لتغطية مبارياته بالبطولة الأفريقية.

ووصلت بعثة منتخب غانا إلى مطار القاهرة ظهر اليوم، بطائرة خاصة من دبي، للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، والتي تنطلق اليوم الجمعة، وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

وأقام منتخب غانا معسكرًا تدريبيًا في الإمارات، أدى خلالها عدة مباريات، قبل أن يلعب في المجموعة السادسة لكأس الأمم بجانب منتخبات الكاميرون، بنين، وغينيا بيساو ، ومن المقرر أن يؤدى المنتخب الغاني تدريبه في الملعب الفرعي 2 بنادي القناة، المجاور للصالة المغطاة.

ويعد المنتخب الغانى ثالث أكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 4 ألقاب، خلف مصر 7 ألقاب والكاميرون 5 ألقاب ، ويستهل منتخب غانا مواجهاته فى المجموعة السادسة بلقاء بنين يوم 25 يونيو ثم الكاميرون يوم 29 من نفس الشهر وأخيرًا غينيا بيساو يوم 2 يوليو، على استاد الإسماعيلية.

كان كواسي أبياه المدير الفني لمنتخب غانا قد أعلن فى وقت سابق قائمة بلاده المشاركة في كأس الأمم الإفريقية 2019 المقامة في مصر.

وجاءت أسماء اللاعبين في القائمة النهائية لغانا كالآتى:

حراسة المرمى: ريتشاردو أوفوري (ماريتزبورج الجنوب إفريقي) – لورانس أتيزيجي (سوشو الفرنسي) – فيلكس أنان (أشانتي كوتوكو الغاني).

الدفاع: جون بوي (ميتز الفرنسي) – أندي يادوم (ريدينج الإنجليزي) – عبد الرحمن بابا (ريمس الفرنسي) – لومور أجبينينو (جوزتيبي التركي) – قاسم نوهو (هوفنهايم الألماني) – جوناثان منساه (كولمبوس كرو الأمريكي) – جوزيف أيدو (جينك البلجيكي) – جوزيف أتاماه (باشاك شهير التركي).

الوسط: مبارك واكاسو (ديبورتيفو ألافيس الإسباني) – توماس بارتي (أتليتكو مدريد الإسباني) – كوادو أسامواه (إنتر الإيطالي) – أفري أكوا (إيمبولي الإيطالي) – أندريه آيوا (فينربهاتشه التركي) – كريستيان أتسو (نيوكاسل الإنجليزي) – صامويل واسو (تشوكاريتشكي الصربي) – توماس أجيبونج (هبرنيان الأسكتلندي).

الهجوم: جيان أسامواه (قيصري سبور التركي) – جوردان آيوا (كريستال بالاس الإنجليزي) –كاليب إيكوبان (طرابوزن سبور التركي) – كاوابينا أوسو (ليجانيس الإسباني)، وتقع غانا في المجموعة السادسة التي تضم الكاميرون وبينين وغينيا بيساو، وتُلعب مبارياتها في استاد الإسماعيلية.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية (كان 2019)، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هي "القاهرة والدفاع الجوي والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

وتستضيف محافظة الإسماعيلية المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

ووضعت إدارة السياحة بمحافظة الإسماعيلية برنامجًا لاستقبال منتخبات المجموعة السادسة فور وصولها قادمة من بلادها للانتظام فى معسكر مغلق بالمحافظة لحين بدء مباريات البطولة باستقبالهم بأغانى السمسمية وفرق الفنون الشعبية الى ترفع أعلامهم، بالإضافة إلى قيام هيئة قناة السويس بتوفير جولات بحرية لبعثة المنتخبات لمشاهدة قناة السويس الجديدة.



































