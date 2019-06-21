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صور..التجهيزات النهائية لمراكز الشباب بالأقصر استعدادا لافتتاح أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 07:54 م
صور..التجهيزات النهائية لمراكز الشباب بالأقصر استعدادا لافتتاح أمم أفريقيا التجهيزات محافظة الأقصر لمباراة المنتخب مصر
الأقصر – أحمد مرعى

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وضع العاملون في النوادى الرياضية ومراكز الشباب والمقاهي والكافيتريات على ضفتي نهر النيل بمحافظ الأقصر، اللمسات النهائية لعرض مباريات المنتخب الوطنى ضمن بطولة أمم إفريقيا التى يتم افتتاحها مساء اليوم الجمعة، فى استاد القاهرة الدولى، وتم تجهيز كافة مواقع مشاهدة المباريات وشاشات العرض لخدمة الجمهور بالمجان تماماً.

ومن جانبه صرح حفني بركات حفني مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، أنه تفقد عددا من مراكز الشباب والأندية الرياضية بالمحافظة لمتابعة التجهيزات وتوفير الكراسى وشاشات العرض والخيام لخدمة الجمهور من الرجال والسيدات والفتيات والشباب بالمجان تماماً.

وقال حفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، إنه تم توفير شاشات عرض كبيرة لمشاهدة المباريات بعدد 46 مركز شباب على مستوى محافظة الأقصر، وكذلك بعدد 10 أندية رياضية على مستوى المحافظة وذلك لتشجيع منتخب مصر وتفعيلها للدور الرياضي داخل الهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة، واستقبل مراكز الشباب والأندية جميع المشاهدين مجانا.

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