صور.. اضبط مخالفة.. بائعوا البطيخ ببورسعيد يستولون على الطريق العام

بورسعيد محمد فرج

ظاهرة بائعى البطيخ للباعة الجائلين تنتشر بالطريق العام بحى الضواحى بجوار المساجد والنواصى وإحتلال الشوارع بصورة بدت واضحة والغريب أنها على بعد امتار معدودة من الحى الذى لايبالى بسرطان الإشغالات فضلا عن التلوث البيئى وإنتشار الذباب والروائح الكريهة لفضلات الحمير.

"اليوم السابع " رصد الباعة الجائلين اللذين يغتصبون نهر الطريق العام بظاهرة لم نراها من قبل وهى تقطيع عدد من البطيخ ووضعة على سطح الأرض وتعليق التسعيرة على إحدها بصورة أثارت غضب وإستياء قائدى السيارات لما تمثله هذة الظاهرة من مخاطر الطريق وسط تجاهل الجهات المعنية التى تركت الحبل على الغارب للخارجين عن القانون .

ومن جانبهم ناشد المواطنين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بجولة مفاجئة ليرى ظاهرة الإشغالات الصارخة بحى الضواحى لإعادة حق الطريق المغتصب من الباعة الجائلين ومحاسبة المقصرين .

بائعوا البطيخ بحى الضواحى



بائعوا البطيخ بحى الضواحى



بائعوا البطيخ بحى الضواحى



بائعوا البطيخ بحى الضواحى



بائعوا البطيخ بحى الضواحى