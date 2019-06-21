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صور.. إنارة وفتح الطرق الخارجية والداخلية بدرب الأربعين فى الوادى الجديد

الجمعة، 21 يونيو 2019 04:51 م
صور.. إنارة وفتح الطرق الخارجية والداخلية بدرب الأربعين فى الوادى الجديد قافلة طبية فى الوادى الجديد - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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أعلن يوسف مرزوق  ،رئيس الوحدة المحلية لمركز باريس بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الجمعة، عن الانتهاء من إنارة القرية الخامسة بدرب الأربعين بكشافات الليد كمرحلة أولى، تمهيدا لاستكمال باقى القري، كما جرى زراعة عدد من الأشجار كمصدات للرياح شمال القرية لوقف زحف الرمال داخل القرية والزراعات الموجودة بها.

أضاف مرزوق، فى بيان صحفى ، أنه جرى أيضاً فتح الطريق المؤدى للقرية وتسويته ورفع الرمال المتراكمة به وكذلك الشوارع الداخلية بالقرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد برفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق النائية.

وفى سياق أخر أعلنت مديرية الصحة والسكان بالمحافظة، عن فحص وعلاج 565 مواطنًا فى قافلة طبية لأهالى قرية أبو هريرة التابعة لمركز الفرافرة،وأكدت وكيلة وزارة الصحة بالوادى الجديد، السيدة على مشرف، تنظيم القافلة الطبية لسكان قرية الفرافرة، حيث قدمت القافلة خدماتها فى 10 تخصصات طبية (باطنية – جراحة – أطفال – نساء وتوليد - عظام – أسنان- مسالك بولية – جلدية –صدر – رمد وعيون).

وأضافت مشرف ، أن القافلة قدمت خدماتها بالمجان من خلال توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج لسكان المنطقة والقرى التوابع والمناطق القريبة، على مدار يومى 19 و20 يونيو الجاري، بواقع 236 مواطنا فى اليوم الأول، 329 فى اليوم الثاني، كما جرى إجراء تحليل دم لـ58مواطنًا، وأمراض متوطنة لـ39، وكشف مبكر لـ47 آخرين، وأشعة 26 مواطنًا، لافتة أن القافلة تتبع المديرية ومن خلال أطباء المحافظة الذين حرصوا على تقديم الخدمة العلاجية لسكان المناطق البعيدة والمحرومة.

كما تفقد فعاليات القافلة بقرى أبو هريرة، رئيس مركز الفرافرة، اللواء محمد الفحام، للوقوف على الخدمات المقدمة لأهالى القرية والاستماع إلى مطلبهم خلال فعاليات القافلة ، ومن المقرر أن تنفذ المديرية غدا السبت ، قافلة طبية فى مركز الداخلة لخدمة سكان القرية والقرى التوابع لها فى إطار خطة القوافل الداخلية للمديرية.

وكانت مديرية الصحة بالوادى الجديد، أعلنت الثلاثاء الماضي، عن تنفيذ 46 قافلة طبية لقرى المراكز الإدارية الخمسة بالمحافظة لمدة 6 أشهر وحتى نهاية ديسمبر 2019.

 

إنارة وفتح الطرق الخارجية والداخلية (1)

إنارة وفتح الطرق الخارجية والداخلية

 

إنارة وفتح الطرق الخارجية والداخلية (2)
إنارة وفتح الطرق الخارجية والداخلية 

 

قوافل طبية (1)
قوافل طبية 

 

قوافل طبية (2)
قوافل طبية 

 

قوافل طبية (3)
قوافل طبية

 

قوافل طبية (4)
قوافل طبية 

 

قوافل طبية (9)
قوافل طبية 

 


الوادى الجديد

درب الأربعين

مركز باريس

الفرافرة

قوافل صحية مجانية

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