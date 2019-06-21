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شقيق ربة منزل احترقت بسبب تسرب غاز: كانت تعد الطعام بمنزل والدها

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:07 ص
شقيق ربة منزل احترقت بسبب تسرب غاز: كانت تعد الطعام بمنزل والدها حريق شقة - أرشيفيه
كتب بهجت أبو ضيف

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أكدت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عدم وجود شبهة جنائية فى حادث مصرع ربة منزل نتيجة اشتعال النيران بها فى البدرشين بسبب تسرب غاز موقد النيران "الشعلة".

وتبين من خلال التحريات، وتوقيع الكشف الطبى على الضحية، أن الإصابات التى لحقت بها، عبارة عن حروق بأنحاء جسدها، ولا توجد أى إصابات أخرى، وأن ارتفاع نسبة الحروق أدى إلى مفارقتها الحياة، قبل وصولها لمستشفى الحوامدية.

وذكر شقيق الضحية، أنها كانت تعد الطعام بمنزل والدها، باستخدام شعلة صغيرة الحجم، إلا أن تسرب غاز من الشعلة، أسفر عن اشتعال النيران بها، مضيفا أنه حاول إنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة، وصرحت النيابة بدفن جثة المتوفاة، وباشرت التحقيق.

تلقى العميد خالد فهمى، مأمور مركز شرطة البدرشين، بلاغًا يفيد اشتعال النيران بربة منزل، مما أسفر عن مفارقتها الحياة.

وبإجراء التحريات تبين لرجال المباحث، بإشراف العقيد على عبد الكريم، مفتش المباحث الجنائية، أن المتوفاة تدعى "ب.س" 40 سنة ربة منزل، أثناء إعدادها الطعام، بواسطة موقد غاز، "شعلة" صغيرة الحجم، تسرب الغاز، ما أسفر عن اشتعال النيران بها، حيث تم نقلها إلى المستشفى فى محاولة لإنقاذها، إلا أنها فارقت الحياة، وحرر الرائد أحمد عكاشة رئيس مباحث البدرشين، محضرًا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


تسرب غاز

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امن الجيزة

البدرشين

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