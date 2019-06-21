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شجع مصر ..6 شاشات عملاقة و43 شاشة بالمجان لمباريات كأس الأمم الأفريقية..صور

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:41 ص
شجع مصر ..6 شاشات عملاقة و43 شاشة بالمجان لمباريات كأس الأمم الأفريقية..صور شاشات عملاقة لعرض مباريات كأس الأمم الأفريقية في سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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لو الاستاد بعيد عليك ... مش مشكلة ... لو مش ها تقدر تدفع ثمن التذكره ... برضه مش مشكلة .. الشباب والرياضة بسوهاج ها تجبلك الاستاد والجمهور واللعيبة المفضلين لديك لحد عندك بالقرية وبالنجع وبالحى وبالمدينة وذلك من خلال شاشات عملاقة وشاشات متوسطة الحجم وبالمجان ... ومش بس كدا مباريات المنتخب الوطنى كلها لما تتوقع النتيجة هاتحصل على جائزة.

 

اليوم السابع يقدم لمشجعى المنتخب الوطنى والمتابعين لكل مباريات البطولة خريطة وأماكن إذاعة المباريات طوال البطولة فى سوهاج .. ويارب النصر لمصر.

 

أولا : الشاشات العملاقة ها يكون مكانها بمركز شباب مدينة سوهاج ، ونادى الزهور وسط النيل ، ومركز شباب حى راشد ومركز شباب الرى ،ونادى سوهاج الرياضى ،والشاشة العملاقة الكبرى تم تجهيزها باستاد سوهاج الرياضى .

ثانيا : الشاشات العادية والتى تم تجهيز القاعات الخاصة داخل 43 مركز شباب والتى سوف تعرض البطولة بالمجان

 

1  مدينة أخميم وسوف تتم عملية العرض بمراكز شباب " نيدة، والصوامعة شرق، والديابات، وجزيرة محروس، والسلاموني

2-  مدينة جرجا  سوف تتم عملية العرض بمراكز شباب مدينة جرجا، والحي القبلي

3- مدينة ساقلته وسوف تتم عملية العرض بمراكز شباب الجلاوية، وسفلاق، والطوايل الغربية.

4 -  مدينة البلينا، وسوف تتم عملية العرض بمركز شباب عرابة أبيدوس، ونادي البلينا الرياضيى.

5 - مدينة جهينة وسوف تتم عملية العرض بمراكز شباب  جهينة الشرقية، والحرافشة، والطليحات .

6 وبمدينة دار السلام سوف تتم عملية العرض بمراكز  شباب "مدينة دار السلام، وأولاد يحيي، والكشح

7 – وبمدينة طما سوف تتم عملية العرض بمراكز شباب سلامون، والرياينة المعلقة، ومدينة طما، والمدمر، ومشطا، وأم دومة، ونادي طما الرياضي، والعتامنة .

8 – وبمدينة طهطا سوف تتم عملية العرض بمراكز شباب " بنجا، والشيخ زين الدين، وشطوره، ونادي طهطا

9– وبمدينة المراغة سوف تتم عملية العرض بمراكز شباب  البطاخ، والعزايزة، وبهتا، ونادي المراغة .

10 – مدينة المنشاه وسوف تتم عملية العرض بمركز شباب مدينة المنشاة بالمنشاة.

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (1)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (2)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (3)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقي
 
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (4)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (5)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (6)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (8)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (9)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (10)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (11)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (12)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (14)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (15)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية 

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (16)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (17)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (17

 

شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية (18)
شجع مصر ..شاشات عرض مباريات بطولة الأمم الأفريقية

 


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