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شاهد.. توقعات أهالى أسوان لبطولة أمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:06 م
شاهد.. توقعات أهالى أسوان لبطولة أمم أفريقيا مشجعى المنتخب
أسوان – عبد الله صلاح

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توقع عدد كبير من أهالى محافظة أسوان، فوز المنتخب المصرى ببطولة كأس الأمم الأفريقية فى نسختها هذا العام بمصر.

وأكد محمد فؤاد، من أبناء النوبة، أن البطولة هذا العام على أرض مصر وهذا يعد بمثابة دافع كبير للاعبين والجهاز الفنى لحصد البطولة، التى سبق ان احتفظت بها مصر 7 مرات قبل ذلك.

وأشار فرج كمال، سائق، إلى أن مصر تمتلك عدد كبير من اللاعبين والجهاز الفنى والخبرات التى تؤهلها لحصد البطولة خاصة وأن من بين صفوف اللاعبين محمد صلاح أغلى لاعب بالبطولة الأفريقية، موضحاً أن هناك منافسين أقوياء لمصر ومنهم المنتخب المغربى الذى يضم بين صفوفه لاعبين دوليين ومدير فنى قوى حصد العديد من البطولات، بجانب المنتخب السنغالى الذى يضم "ساديو مانى" زميل صلاح فى نادى ليفربول وهداف الدورى الإنجليزى بالتساوى فى عدد الأهداف مع محمد صلاح.

وعلق الطفل إسلام، قائلاً: "من المتوقع أن تتأهل مصر خلال الأدوار الأولى من البطولة، ولكن اعتماد اللاعبين على محمد صلاح داخل الملعب سيضعف من جماعية المنتخب وقد يؤدى إلى خسارة مصر وخروجها من الأدوار النهائية".


بطولة امم افريقيا

مصر

ستاد القاهرة

توقعات الجمهور

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