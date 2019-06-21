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سول تأمل فى انعقاد اجتماعات لدفع محادثات نووية بين واشنطن وبيونج يانج

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:23 م
سول تأمل فى انعقاد اجتماعات لدفع محادثات نووية بين واشنطن وبيونج يانج رئيس كوريا الجنوبية
سول /أ ش أ/

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أعرب وزير الوحدة الكورى الجنوبى كيم يون-تشول، اليوم الجمعة، عن أمله فى أن تُعقد سلسلة من اجتماعات القمة بالمنطقة فى سبيل دفع المحادثات النووية المتوقفة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وقال كيم، فى تصريح له أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية :" إن هذه الاجتماعات ستعمل على تهيئة الظروف من أجل استئناف المفاوضات بين واشنطن وبيونج يانج، التى لم تحرز تقدم كبير منذ انهيار القمة الثانية بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الكورى الشمالى كيم جونج أون فى هانوى فبراير الماضي".

كما أشار إلى أن الحكومة فى سول ستنتهز تلك الفرصة من أجل تعزيز سُبل الإتصال بين الدول الشقيقة المعنية بالأمر، مثل الصين، سعيًا منها لضمان الأمن والسلام فى منطقة شبه الجزيرة الكورية.

وأدلى كيم بتصريحاته خلال اجتماعه مع عدد من مُشرعى كوريا الجنوبية، لمناقشة ما أسفر عنه الاجتماع، الذى عقد بالأمس بين الرئيس الصينى شى جى بينج، والزعيم الكورى الشمالى فى بيونج يانج.

جدير بالذكر أن "شي" التقى بالأمس مع كيم لمناقشة تطورات الوضع فى كوريا الشمالية ومنطقة شبه الجزيرة الكورية، مُشددًا على أن بلاده ستقوم بدور إيجابى وبناء فى عملية إخلاء شبه الجزيرة من الأسلحة النووية.

 


سول

محادثات نووية

واشنطن

بيونج يانج

كوريا الشمالية

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