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رادار المرور يضبط 1805 مخالفات لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:11 ص
رادار المرور يضبط 1805 مخالفات لسيارات تسير بسرعات جنونية على الطرق رادار المرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.

وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1805 مخالفات خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.

وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.

وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.

 


حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

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