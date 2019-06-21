ختام فعاليات أنشطة ومسابقات الموسم الكروى لمنطقة أسوان لكرة القدم

أسوان - صلاح المسن

شهد اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة أسوان، فعاليات الاحتفال بختام أنشطة ومسابقات الموسم الكروى لمنطقة أسوان لكرة القدم للعام 2018/2019 ، وذلك بحضور المهندس محمد عبد الله رئيس منطقة أسوان لكرة القدم ، وفتحى عبد الحافظ مدير عام الشباب والرياضة بأسوان، بجانب لفيف من القيادات والرموز الرياضية وأعضاء مجلس إدارة منطقة أسوان ونادى أسوان الرياضى ، وخلال كلمته التى ألقاها بالنيابة عنه السكرتير العام أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجهود وأنشطة منطقة أسوان للإرتقاء بفن وعلم كرة القدم وبما يتواكب مع التطور الكبير الذى شهدته اللعبة من أجل تأهيل الكوادر الشبابية من المدربين والإداريين.

لافتاً إلى دور منظومة التعاون المتواصلة بين وزارة الشباب والرياضة والمحافظة ومنطقة كرة القدم وأثرها الإيجابى فى دعم عناصر اللعبة بمختلف الفرق والأندية الرياضية بجميع المراكز والمدن وهو الذى توج مؤخراً بصعود فريق نادى أسوان الرياضى إلى الدورى الممتاز لكرة القدم ليحلق فى سماء دورى الأضواء.

كما أشار اللواء أحمد إبراهيم إلى أن المحافظة من جانبها لا تألوا جهداً فى تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمنطقة كرة القدم ولكافة الأندية أسوان بمختلف الأنشطة الرياضية والشبابية من أجل النهوض بالمنظومة الرياضية وتحقيق مراكز متقدمة في مختلف المسابقات والمنافسات المحلية والدولية.

ولفت إلى أنه من ضمن هذه الجهود هو التجهيز والإستعداد لعرض مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 بشاشات عرض داخل الأندية ومراكز الشباب بالمجان لإفساح المجال أمام أهالى أسوان للإستمتاع بمتابعة ومشاهدة هذه البطولة القارية والدولية.

ومن جانبه قدم المهندس محمد عبدالله خالص الشكر لكافة الأجهزة التنفيذية والأمنية وفى مقدمتها محافظة أسوان ومديرية الأمن ، وذلك تقديراً لجهودهم وتعاونهم الفعال لإنجاح فعاليات وأنشطة الموسم الكورى الحالى بمختلف المسابقات الرياضية ، موضحاً بأن فعاليات الإحتفال تضمنت تلاوة آيات من القرآن الكريم وعزف للسلام الوطنى ، بجانب تنظيم مباراة ودية لكرة القدم الخماسية بين لاعبى أسوان القدامى.

وأختتمت الفعاليات بتكريم الفرق الحاصلة على المراكز الأولى بمختلف منافسات وبطولات الدرجات الثانية والثالثة والرابعة والناشئين خلال الموسمين الكرويين 2017 / 2018 و 2018 / 2019 .