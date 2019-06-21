حبس عاطل ضبط بحوزته بندقية خرطوش قبل التشاجر مع آخرين بالمقطم

قررت نيابة المقطم والخليفة، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، ضبط بحوزته بندقية خرطوش قبل نشوب مشاجرة فى دائرة القسم.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل بحوزته بندقية خرطوش، قبل تشاجرة مع آخرين بسبب خلافات بينهم فى المقطم، وحرر محضر بالواقعة.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه وردت معلومات لمباحث قسم شرطة المقطم، تفيد قيام عاطل بحوزته سلاح نارى بغرض التشاجر، مع أخرين على خلافات بينهن، وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على المتهم، وبحوزته بندقية خرطوش، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم.‎