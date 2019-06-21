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جماهير الغربية تتوقع وصول مصر للمباراة النهائية والفوز ببطولة الأمم الإفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:52 م
جماهير الغربية تتوقع وصول مصر للمباراة النهائية والفوز ببطولة الأمم الإفريقية كأس الأمم الإفريقية
الغربية - عادل ضرة

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توقعت جماهير محافظة الغربية، فوز مصر ببطولة إفريقيا، فى ظل التشجيع الجماهيري الكبير، ودعم القيادة السياسية وجميع المسئولين بالدولة في ظل رئاسة مصر للاتحاد الافريقى.

وقال حسن أبو حشيش، مدرس، إن تنظيم البطولة في مصر انتصار على جميع المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية، ونجاح مصر في التنظيم ودعم الرئيس وتشجيعة للمنتخب له دور كبير، مؤكدًا أن زيارة الرئيس للفريق لها بعد كبير وصدى واسع لدى الجماهير واللاعبين، مضيفًا أن المنتخب يضم 4 لاعبين من ابناء الغربية، وهم: محمد صلاح، ومحمد الننى، وأحمد المحمدى، ودونجا لاعب بيراميدز.

وتوقع أن يصل المنتخب للمباراة النهائية بدعوات المصريين.

فيما قال محمد الجزار، مدرب كرة يد: "إن شاء الله سنحقق الفوز علي منتخب زيمبابوى، وسنصعد لأول المجموعة، وسنجتاز دور الثمانية ودور الأربعة، وسنصل للمباراة النهائية، وسوف تفوز مصر بالبطولة لأن لدينا جهاز فني ولاعبين وجمهور كبير، ومساندة من جميع القيادات، وسيفوز المنتخب بالبطولة في ظل وجود منتخبات قوية بالبطولة".

وأشار إلى أن متابعة الرئيس السيسي للبطولة وتجهيز الاستادات بهذا المستوى يؤكد أن مصر مؤهلة للمشاركة في تنظيم كأس العالم 2020 المقبل.


البطولة الافريقية

كاس الأمم الأفريقية

المنتخب المصري

افتتاح البطولة الافريقية

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