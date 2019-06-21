جامعة القناة تشارك فى تطوير قرى الإسماعيلية الأحد المقبل

أعلن الدكتور طارق راشد رحمى، رئيس جامعة قناة السويس، أن الجامعة تشارك فى تطوير قرى الإسماعيلية بداية من الأحد المقبل، وأنه وقع الاختيار على عزبة الصفيح بقرية الفردان لتنفيذ خطة تطويرها لتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتبنى الجامعات لتطوير إحدى القرى المحيطة بها.

وأضاف رئيس الجامعة أن خطة التطوير تشمل العديد من الجوانب منها الطبى عن طريق قوافل الإصحاح والتثقيف الصحى والكشف عن فيرس سى وحملة 100 مليون صحة، ومنها الجوانب الاقتصادية عن طريق تدريب أفراد القرية على بعض المشروعات الصغيرة.

وأشار الدكتور طارق راشد إلى أن التطوير يشمل بعض الجوانب الاجتماعية أيضًا مثل خفض نسبة الأمية لدى الكبار ورفع المستوى التعليمى للطلاب من أبناء القرية.

وأوضح رحمى أن اكتشاف المواهب سواء الرياضية أو الفنية لدى أبناء القرية تشهد اهتمام جميع المشاركين فى خطة التطوير، وأن أعمال التطوير لن تغفل أعمال التجميل ودهان المنازل والصيانة.

ومن جانبه قال الدكتور عاطف أبو النور نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم الانتهاء من تحديد الخطة الزمنية التى تشهدها أعمال التطوير بعزبة الصفيح.

وأشار إلى أن الأحد المقبل 23 يونيو هو بداية أعمال التطوير والذى يشهد إجراء اختبارات لاكتشاف المواهب لدى أبناء القرية واختبارات لاكتشاف فيرس سى وحملة 100 مليون صحة وتنظيم ندوة عن حب الوطن والانتماء وصيانة مدرسة الفصل الواحد ودهان وجهات المنازل.

أضافت الدكتورة داليا منصور وكيل كلية الطب البيطرى ورئيس فريق العمل المشارك فى أعمال التطوير أن الاثنين الموافق 24 يونيه سوف يشهد ثانى أعمال التطوير والذى يتضمن قافلة الإصحاح البيئى وتشمل الطب البشرى وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والطب البيطرى والإرشاد الزراعى والتثقيف الصحى الذى يتناول الحديث عن "معًا ضد ختان الإناث" والكشف المبكر لسرطان الثدى، كما يجرى استكمال حملة 100 مليون واختبارات اكتشاف المواهب.

وأشارت الدكتورة داليا أن الثلاثاء 25 يونيو سوف يشهد أعمال تطوير وإصلاح وصيانة شاملة بعزبة الصفيح، وأنه سوف يعقد يوم الإثنين الموافق الأول من يوليو ندوة عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة. بينما يشهد يوم الإثنين الموافق 15 يوليو دورة تدريبية عن تسمين سمان ودجاج، ويشهد يوم الأحد 21 يوليو ندوة عن التغذية السليمة وبدائل الأطعمة.

وقالت إن أثناء فترة الصيف سوف يتم تنفيذ برامج لخفض نسبة الأمية للكبار ورفع المستوى التعليمى للطلاب، كما سيتم تقديم خدمات مستمرة لدعم المشروعات الصغيرة لأهالى القرية وإنشاء حاضنة أعمال لمشروعاتهم الصغيرة مثل زراعة الأسطح بالخضراوات وزراعة عش الغراب والاستزراع السمكى المنزلى.