تشكيل فريق روسى فيتنامى لتقييم حالة جثمان "هو تشى منه" المحنط

أ ش أ

قالت الحكومة الفيتنامية، اليوم الجمعة، إن خبراء من روسيا سيشكلون فريقا مع نظرائهم الفيتناميين لتقييم حالة جثة الزعيم الفيتنامى "هو تشى منه" المحنطة منذ حوالى 50 عاما.

وأضافت الحكومة - فى بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الفريق الذى يضم سبعة فيتناميين وأربعة روس، سيقترح "حلولا تقنية من أجل ضمان حفظ الجثة على المدى الطويل".

وكانت السلطات الفيتنامية قد لجأت عند التحنيط أول مرة لخبراء سوفيت، واستمرت فى استيراد المواد الكيميائية المستخدمة فى حفظ الجثث إلى غاية سنة 2005 قبل أن تبدأ فيتنام إنتاج موادها الخاصة.

يذكر أن جثة "هو تشى منه" حنطت فى 2 سبتمبر 1969، على الرغم من وصيته حرق جثته بعد مماته، وذرّ رماده فى شمال وجنوب فيتنام، ومن المتوقع تنظيم احتفالات كبيرة فى سبتمبر المقبل فى الذكرى الخمسين لرحيله.