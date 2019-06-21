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ترودو يوزع هدايا على مسئولين أمريكيين لفوز فريق كندى للسلة بالدورى الأمريكى

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:20 ص
ترودو يوزع هدايا على مسئولين أمريكيين لفوز فريق كندى للسلة بالدورى الأمريكى رئيس وزراء كندا جاستن ترودو
رويترز

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أخذ رئيس وزراء كندا جاستن ترودو، استراحة قصيرة من محادثات رفيعة المستوى فى واشنطن ليذكر مضيفيه بلطف بأن فريقا كنديا فاز للمرة الأولى على الإطلاق بدورى كرة السلة الأمريكى.

وذهب ترودو إلى اجتماع مع رئيسة مجلس النواب الأمريكية نانسى بيلوسى، محملا بهدايا عليها شعار فريق تورونتو رابتورز، الذى هزم حامل اللقب جولدن ستيت وريورز فى نهائى دورى كرة السلة الأمريكى.

ويتخد فريق جولدن ستيت وريورز من كاليفورنيا مقرا وهى الولاية التى تمثلها بيلوسى فى مجلس النواب، وفعل "ترودو" ذلك برغم أنه فاز برهان ودى مع بيلوسى بشأن الفائز فى المباراة النهائية.

وسبق أن هنأت بيلوسى ترودو بفوز فريق بلده وقدمت له سلة بها بعض الأطعمة الشهية من كاليفورنيا مثل الشوكولاتة والمكسرات والنبيذ، وزار ترودو واشنطن لإجراء محادثات مع بيلوسى والرئيس دونالد ترامب بشأن التجارة والصين.

 


رئيس وزراء كندا

كرة السلة الامريكية

مجلس النواب الامريكى

جاستن ترودو

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