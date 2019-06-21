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بنس يرجئ خطابا بشأن سياسة واشنطن تجاه الصين قبل اجتماع لترامب مع شى

الجمعة، 21 يونيو 2019 09:05 م
بنس يرجئ خطابا بشأن سياسة واشنطن تجاه الصين قبل اجتماع لترامب مع شى مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى
(رويترز)

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قالت صحيفة وول ستريت جورنال، نقلا عن مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية إن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى، سيرجئ خطابا كان مقررا أن يلقيه الأسبوع المقبل حول سياسة واشنطن تجاه الصين لتفادى إثارة المزيد من التوترات قبل اجتماع مزمع للرئيس دونالد ترامب مع الرئيس الصينى شى جين بينج.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المسؤول أن الرئيسين ترامب وشى أجريا "محادثة بناءة" هذا الأسبوع قبل اجتماعهما الأسبوع القادم على هامش قمة مجموعة العشرين فى اليابان.

ووفقا لتقرير الصحيفة فإن قرار إرجاء خطاب بنس اتخذ وسط "علامات إيجابية" على أن محادثات التجارة مع الصين قد تعود إلى مسارها.

 

 


بنس

واشنطن

الصين

ترامب مع شى

أخبار أمريكا

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