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بعد قليل.. فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير بأمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:30 م
بعد قليل.. فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير بأمم أفريقيا تأمين ستاد القاهرة
كتب محمود عبد الراضي

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تفتح الجهات المعنية، أبواب ستاد القاهرة، بعد قليل، للجماهير فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، حيث تقرر فتح الأبواب الساعة 1 ظهرا، على أن تغلق فى الساعة 6,30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.
 
ووضعت أجهزة الأمن، خطة أمنية متكاملة، بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، تستهدف أمن وراحة الجماهير، والانضباط الكامل بالطرق المؤدية للاستاد وصولاً للمدرجات، وذلك بمناسبة إقامة فعاليات إفتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 ومباراة كرة القدم بين منتخبى "مصر - زيمبابوى"  اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي.

 


ستاد القاهرة

الامم الافريقية

بطولة الامم الافريقية

تامين الامم الافريقية

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