بعد قليل.. فتح أبواب ستاد القاهرة لاستقبال الجماهير بأمم أفريقيا

كتب محمود عبد الراضي

تفتح الجهات المعنية، أبواب ستاد القاهرة، بعد قليل، للجماهير فى افتتاح بطولة الأمم الأفريقية، حيث تقرر فتح الأبواب الساعة 1 ظهرا، على أن تغلق فى الساعة 6,30 مساءً، ولن يسمح بالدخول عقب هذا الموعد.