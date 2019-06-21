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اليوم..انتخابات جولة الإعادة لاختيار نقيب المهندسين بالغربية

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:07 ص
اليوم..انتخابات جولة الإعادة لاختيار نقيب المهندسين بالغربية انتخابات نقابة المهندسين بالغربية - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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تجرى صباح اليوم الجمعة ، انتخابات جولة الإعادة لاختيار نقيبا للمهندسين بمحافظة الغربية، خلفا للدكتور محمد ضبعون بعد تقديمه استقالته من المنصب،  حيث تجرى جوله الإعادة بين المهندس عادل عطية رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية، والمهندس علاء فهمي، لعدم حصول احد منهما على نسبة 50%+1فى الجولة الأولى للانتخابات.

وتجرى انتخابات جولة الإعادة داخل 6 لجان منهم لجنتين بنقابة المهندسين بالمحلة وتضم المحلة وسمنود، و4 لجان بنقابة المهندسين بطنطا، وتضم طنطا والسنطة وزفتى وقطور وبسيون وكفر الزيات.

كانت الانتخابات قد أجريت يوم الجمعة الماضى، وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، عن إجراء  جولة الإعادة اليوم الجمعة، بين المهندس عادل عطية، والمهندس علاء فهمى لعدم حصول أي منهما على نسبة تصويت 50% +1 من جمله الاصوات، بعدما المهندس عادل عطيه على 876 صوتا من إجمالى 1800 صوت ممن أدلوا بأصواتهم فى الانتخابات، بنسبة 47% يليه المهندس علاء فهمى بـ40%.

 

 


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انتخابات نقابة المهندسين

نقيب المهندسين

الغربيه

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