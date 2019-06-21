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النقض تتلقى طعن المتهمين فى قضية "دير الأنبا أبو مقار" لإلغاء عقوبة الإعدام

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:25 م
النقض تتلقى طعن المتهمين فى قضية "دير الأنبا أبو مقار" لإلغاء عقوبة الإعدام المحامى بالنقض ميشيل حليم
كتب ـ علاء رضوان

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تقدم المحامى ميشيل حليم، بطعن أمام محكمة النقض، وكيلاَ عن المتهمين فى قضية "دير الأنبا أبو مقار"، للمطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام على كل من المشلوح أشعياء المقارى، واسمه المدنى «وائل سعد تواضروس»، وريمون رسمى منصور فرج المعروف بفلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا ابيفانيوس رئيس دير الأنبا أبو مقار فى وادى النطرون، وذلك بعد أن صدّق فضيلة المفتى على إعدامهما عقب إستطلاع الرأى الشرعى فيه.   

 

مذكرة الطعن المكونة من 43 صفحة، استندت على عدة أسباب لإلغاء الأحكام الصادرة بإعدام المتهمين حيث تضمنت: "الإخلال بحق الدفاع، والفساد فى الاستدلال، والقصور فى التسبيب، الخطأ فى الإسناد بالنسبة لأقوال الشهود"، وغيرها من الأسباب، ومن المقرر أن تحدد محكمة النقض أولى جلسات نظر الطعن.

 

يشار إلى أن محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار جمال طوسون، قضت فى أبريل الماضى بالحكم بالإعدام شنقا على الراهبين أشعياء المقارى وفلتاؤوس المقارى، المتهمين بقتل الأنبا إبيفانيوس أسقف دير أبو مقار بوادى النطرون.


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