النادى المصرى بفيينا يستعد لاسقبال أبناء الجالية لتشجيع المنتخب بأمم أفريقيا

قال بهجت العبيدى، الكاتب المصرى المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى من المقرر افتتاحها بالقاهرة، اليوم الجمعة، تأتى بعدما قام مجلس إدارة النادى المصري بفيينا برئاسة الكابتن مجدى رمضان بتجديدات كبيرة فى مقر النادى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مقر النادى المصري بفيينا يظل أحد أهم الأماكن التى يحرص المصريون على مشاهدة البطولات الكبرى به، خاصة تلك البطولات التى تشهد تواجد المنتخب المصرى، وهو ما يجعل النادى مقصدًا للجماهير المصرية بفيينا لمشاهدة البطولة التى تقام على أرض مصر فى أجواء مصرية خالصة.

وأشار "العبيدى" إلى أن هناك استعدادات كبيرة هدفها راحة المشاهدين، بالإضافة لتوفر إعلام مصر وأدوات التشجيع التى يتميز بها المصريون، مؤكدًا أن المشاهدة فى النادى ستكون أقرب إلى احتفال كرنفالى.