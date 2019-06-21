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النادى المصرى بفيينا يستعد لاسقبال أبناء الجالية لتشجيع المنتخب بأمم أفريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:00 ص
النادى المصرى بفيينا يستعد لاسقبال أبناء الجالية لتشجيع المنتخب بأمم أفريقيا أبناء الجالية بمقر النادى بعد التجديد
كتب محمو راغب

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قال بهجت العبيدى، الكاتب المصرى المقيم بالنمسا، مؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، إن بطولة كأس الأمم الإفريقية، والتى من المقرر افتتاحها بالقاهرة، اليوم الجمعة، تأتى بعدما قام مجلس إدارة النادى المصري بفيينا برئاسة الكابتن مجدى رمضان بتجديدات كبيرة فى مقر النادى.

وأضاف لـ"اليوم السابع" أن مقر النادى المصري بفيينا يظل أحد أهم الأماكن التى يحرص المصريون على مشاهدة البطولات الكبرى به، خاصة تلك البطولات التى تشهد تواجد المنتخب المصرى، وهو ما يجعل النادى مقصدًا للجماهير المصرية بفيينا لمشاهدة البطولة التى تقام على أرض مصر فى أجواء مصرية خالصة.

وأشار "العبيدى" إلى أن هناك استعدادات كبيرة هدفها راحة المشاهدين، بالإضافة لتوفر إعلام مصر وأدوات التشجيع التى يتميز بها المصريون، مؤكدًا أن المشاهدة فى النادى ستكون أقرب إلى احتفال كرنفالى.

 

 
أبناء الجالية بمقر النادى بعد التجديد
أبناء الجالية بمقر النادى بعد التجديد

النادى المصرى بفيينا
النادى المصرى بفيينا

بهجت العبيدى
بهجت العبيدى

مقر النادى المصرى بفيينا
مقر النادى المصرى بفيينا

 


المصريين بالنمسا

امم افريقيا

كاس الامم الافريقيه

المنتخب المصرى

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