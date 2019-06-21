المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

كتب عبد الرحمن سيد

تتابع غرف عمليات الإدارة العامة لمرور القاهرة، حركة السيارات بكافة الطرق و بمحيط استاد القاهرة، بواسطة كاميرات مراقبة للتعامل مع بلاغات الزحام المرورى من حوادث أو أعطال فى ظل انتشار الأوناش المرورية لرفع اى أعطال بالتزامن مع حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية ومشاهدة مباراة المنتخب الوطني.

وكثفت أجهزة الأمن من تواجدها بالارتكازات الأمنية أمام أماكن الإقامة المختلفة وبمحيط الاستاد التي تقام فيه مباراة افتتاح مباريات أمم إفريقيا 2019 والشوارع المؤدية إليه، كما تم تعيين الخدمات المرورية التي تعمل على تسيير حركة المرور ومساعدة الضيوف والمشجعين للوصول إلى الأستاذ بسهولة ويسر وتكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية لبسط الأمن والنظام بالإضافة إلى الارتكازات وخدمات الأمنية بمحيط المنشآت الهامة والحيوية بخاصة الأثرية، في ضوء الإقبال المتوقع على زيارة المعالم الأثرية من قبل الضيوف..

وتستضيف مصر بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي تقام بين 21 يونيو و19 يوليو. وتأهل 24 فريقا إلى نهائيات أمم إفريقيا 2019 للمرة الأولى في تاريخ المونديال الإفريقي بعد زيادة عددها مؤخرا، إذ كانت المنافسات السابقة تقام بمشاركة 16 منتخبا فقط.