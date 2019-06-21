القوات الجوية الإيرانية: حذرنا الطائرة الأمريكية ثلاث مرات قبل إسقاطها

كتب : أحمد جمعة

أعلن قائد القوات الجوية فى الحرس الثورى الإيرانى أمير على حاجى زاده، أن قرار استهداف الطائرة الأمريكية المسيرة وإسقاطها اتخذ بعد تحذيرها ثلاث مرات.

وأكد للتلفزيون الرسمى الإيرانى - بحسب روسيا اليوم - أن آخر إنذار وجه للطائرة كان عند الساعة 03:55 فجرا، إلا أن عدم استجابتها للتحذيرات دفع بقواته لاتخاذ قرار إسقاطها فى الساعة 04:05، مشيرا إلى أن الطائرة الأمريكية تجاوزت الحدود الإيرانية

وأشار إلى أن قواته انتشلت القطع الخفيفة الطافية التى تبقت من الطائرة، فيما غرقت القطع الأثقل فى البحر، كما يجري نقل حطامها حاليا إلى العاصمة طهران.

وشدد على أن حطام الطائرة يعتبر "وثيقة تثبت انتهاك واشنطن للحدود الإيرانية".

يذكر أن طهران نشرت اليوم الجمعة مجموعة صور تظهر أجزاء مختلفة، تقول إنها للطائرة الأمريكية المسيرة التي تم إسقاطها بصواريخ "خرداد 3" الإيرانية.