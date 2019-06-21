سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 04:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الصين تجدد دعوتها لعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد الأوضاع بمنطقة الخليج

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:37 م
الصين تجدد دعوتها لعدم اتخاذ إجراءات من شأنها تصعيد الأوضاع بمنطقة الخليج وزير الخارجية الصينى وانج يى - أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعت الصين مجددا، اليوم الجمعة، الأطراف المعنية إلى الإحجام عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تصعيد الأوضاع فى منطقة الخليج.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" – خلال المؤتمر الصحفى اليومى ردا على سؤال حول موقف الصين حيال التطورات الأخيرة المتعلقة بإيران وما تردد عن إلغاء الرئيس الأمريكى ضربة عسكرية ضد إيران فى اللحظات الأخيرة - "إن الأوضاع الراهنة فى منطقة الخليج معقدة وحساسة، ودعت الصين مرارا الأطراف المعنية إلى الإحجام عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها تصعيد الأوضاع هناك. أود أن أؤكد أنه لا يجب أبدا فتح صندوق باندورا (الرعب)".

وأضاف كانج، "يؤكد الجانب الصينى باستمرار أنه ينبغى لجميع الأطراف المعنية أن تحل خلافاتها عبر الحوار والتفاوض وغير ذلك من الوسائل السلمية على أساس الاحترام المتبادل، مع العمل بشكل مشترك على حفظ السلام والاستقرار الإقليمى الذى يعتبر فى صالح المجتمع الدولى".

وحول الاجتماع المقرر فى فيينا نهاية الشهر الجارى بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة (اتفاق إيران النووي)، أكد كانج، أن الصين ستشارك فى الاجتماع المقرر فى 28 يونيو الجاري، وأنها على اتصال وثيق مع جميع الأطراف، وقال إن عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى" أكد خلال اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية السورى وليد المعلم، فى وقت سابق هذا الأسبوع، أن ضمان التطبيق الفعال والكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة ليس فقط مطلب القرار الذى اتخذه مجلس الأمن ولكنه أيضا الطريقة الفعالة الوحيدة لحل القضية النووية الإيرانية.

وأشار كانج، إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت 15 مرة على وفاء إيران بواجباتها فى خطة العمل الشاملة المشتركة، وأنه "يتعين على باقى الأطراف احترام المطالب العقلانية لإيران، واتخاذ إجراءات فعالة للحفاظ على التوازن بين الحقوق والواجبات فى خطة العمل الشاملة المشتركة"، مشددا فى الوقت نفسه على أنه يجب بطبيعة الحال ألا تتخلى إيران عن الاتفاق بسهولة.


وزير الخارجية الصينى

الخارجية الايرانية

الخليج العربى

الصراع الامريكى الايرانى

الخارجية السورية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إيران: نرد على الدبلوماسية بالدبلوماسية وعلى الحرب بالدفاع المستميت

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:01 م

إيران: امتنعنا عن إسقاط طائرة أمريكية تحمل 35 شخصا كانت ترافق الطائرة المسيرة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:47 م

المبعوث الأميركي: يجب التصدى لاستخدام إيران وكلاء لمهاجمة السعودية

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:02 م

بريطانيا تدعو لنزع فتيل التوتر بين إيران وأمريكا بعد رفض طهران الحوار مع واشنطن

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:57 م

إيران تنشر أول صور لحطام الطائرة العسكرية الأمريكية المستهدفة

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:02 م

ترامب: خططنا لضرب 3 مواقع لإيران ولكن أوقفت الهجوم لأن 150 شخصا سيلقى حتفهم

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:09 م

طهران تتفاوض.. على ترامب تخفيف العقوبات إن كان لا يريد الحرب

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:45 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

فيديو جراف.. 571 مليون يورو قيمة التشكيل الأغلى بأمم أفريقيا 2019

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

منتخب مصر فى عيون العالم قبل مواجهة زيمبابوى.. سكاى إيطاليا: محمد صلاح وتريزيجيه مصدر قوة الفراعنة.. فرانس فوتبول: نجم ليفربول من أفضل اللاعبين فى تاريخ الكرة المصرية.. و"سبورت" الإسبانية: أصحاب الأرض تحت الضغط

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

انطلاق بطولة كاس الامم الافريقية 2019.. فى كاريكاتير اليوم السابع

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الفراعنة مع زيمبابوى

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة