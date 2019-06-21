السعودية: أكثر من 7.6 مليون شخص أدوا العمرة هذا الموسم

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار 7.667.529 تأشيرة حتى تاريخ 17 شوال لهذا العام، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 7.442.756 معتمرًا، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 271.409 معتمرًا، منهم 146.807 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 124.602 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 7.171.347 معتمرًا بعد أن أدّوا العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مع مطلع العام الهجرى الحالى، والذى يقيس خمسة جوانب رئيسية تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة 10.952 موظف، منهم 9.068 من الذكور، و1.884 من الإناث.

وأشارت وزارة الحج والعمرة السعودية إلى أن وصول المعتمرين إلى المملكة توزع بين ثلاث وسائل نقل، حيث وصل عبر المنافذ الجوية 6.597.471 معتمرًا، وعن طريق المنافذ البرية 709.914 معتمرًا، وسجل وصول 135.371 معتمرا عبر المنافذ البحرية، موضحة أن أكثر الجنسيات قدوما كانت بالترتيب: باكستان 1.674.606، تليها إندونيسيا 974.650، بعدها الهند 652.322، ثم مصر 541.951، والجزائر خامسا 365.754 معتمرين، وتأتى بعدها كل من: اليمن 339.493، تركيا 328,076، العراق 279.902، ماليزيا 279.902، السودان 216.537.