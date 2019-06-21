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الخارجية توفد عددا من اللجان إلى الخارج لاستخراج بطاقات الرقم القومى

الجمعة، 21 يونيو 2019 12:08 م
الخارجية توفد عددا من اللجان إلى الخارج لاستخراج بطاقات الرقم القومى المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية
كتب : أحمد جمعة

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أعلن السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج، أنه في إطار التنسيق بين وزارة الخارجية وقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية، فقد تم إيفاد لجان قانونية وفنية من قبل المصلحة إلى بعض البعثات المصرية في الخارج، وذلك في ضوء ما أفادت به تلك البعثات من تلقيها العديد من الطلبات من أبناء الجالية المصرية من المقيمين في دائرة الاختصاص، بشأن الرغبة فى استخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى، والتى تعد من المستندات اللازمة لاستخراج وتجديد جوازات السفر المميكنة.

وأضاف مساعد وزير الخارجية، أنه يتواجد حالياً لجان قانونية وفنية بعدد من البعثات بالخارج فى كل من:

1.   السفارة فى أبوظبى والقنصلية العامة فى دبى (اعتباراً من 9/6/2019).

2.   السفارة فى عمان بالأردن (اعتباراً من 10/6/2019).

3.   القنصلية العامة فى باريس (اعتباراً من 14/6/2019).

4.   السفارة فى بيروت (اعتباراً من 15/6/2019).

5.   القنصلية العامة فى لوس أنجلوس ومدينة سياتل (اعتباراً من 15/6/2019).

وأشار السفير هاشم إلى أنه تمت الموافقة أيضاً على إيفاد مأموريات إلى كل من:

1.   القنصلية العامة في جدة والقنصلية في الرياض (إعتباراً من 23/6/2019).

2.   السفارة في واشنطن والقنصلية العامة في نيويورك (إعتباراً من 26/8/2019).

3.   القنصلية في الكويت (إعتباراً من 1/9/2019).

 

وأكد مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج على أن وزارة الخارجية ممثلة في البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج لا تألو جهداً في إيلاء الرعاية اللازمة لكافة أبناء الوطن في الخارج.

 

 


الخارجيه

اخبار مصر

القنصليه المصريه فى ابو ظبى

بطاقات الرقم القومى

البعثات المصريه بالخارج

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