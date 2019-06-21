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الحكومة اليمنية تحمل ميليشيات الحوثى تعلق مساعدات برنامج الأغذیة العالمى

الجمعة، 21 يونيو 2019 03:11 ص
الحكومة اليمنية تحمل ميليشيات الحوثى تعلق مساعدات برنامج الأغذیة العالمى میلیشیات الحوثى
وكالات

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حملت الحكومة الیمنیة میلیشیات الحوثى مسؤولیة قرار برنامج الأغذیة العالمى التابع للأمم المتحدة بتعلیق جزئى لمساعداتها الإنسانیة فى المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأعربت وزارة الخارجیة الیمنیة فى بیان لها، نقلته وكالة الأنباء الكويتية، عن إدانتها "لاستمرار میلیشیات الحوثى وقیاداتها بنهب المساعدات الغذائیة المقدمة من البرنامج وعرقلة العمل الإنسانى فى الیمن".

ودعا البیان المجتمع الدولى ومجلس الأمن الدولى إلى إدانة خروقات میلیشیات الحوثى وممارسة الضغط علیها للسماح للمنظمات الأممیة للقیام بمهامها الإنسانیة فى الیمن.

وأكد استمرار الحكومة فى دعم وتسهيل مهمة برنامج الأغذیة العالمى لإیصال المساعدات الغذائیة وتخفیف معاناة الیمنیین فى جمیع أنحاء البلاد.

 


الحكومة اليمنية

ميليشا الحوثى

ميليشات الحوثى

برنامج الاغذیة العالمى

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