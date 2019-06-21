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الاتحاد الأوروبى يهدد تركيا بفرض عقوبات بسبب التنقيب عن الغاز

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:12 ص
الاتحاد الأوروبى يهدد تركيا بفرض عقوبات بسبب التنقيب عن الغاز الاتحاد الأوروبى
كتب بلال رمضان

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هدد الاتحاد الأوروبى، تركيا بفرض عقوبات عليها إذا لم توقف عن عملياتها "غير القانونية" للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل قبرص.

وبعد ساعات على إرسال أنقرة سفينة ثانية للتنقيب عن الغاز قبالة سواحل الجزيرة المتوسطية العضو فى الاتحاد الأوروبي، جدد قادة الاتحاد خلال قمة فى بروكسل التأكيد على إدانتهم "أنشطة الحفر غير القانونية" التى تقوم بها تركيا.

وقال القادة فى البيان الختامى لقمتهم، والذى نقلته "سكاى نيوز" أنهم "أعربوا عن أسفهم لأن تركيا لم تستجب بعد للنداءات المتكررة من الاتحاد الأوروبى لوقف مثل هذه الأنشطة".

وكانت الدول الأعضاء فى الاتحاد طلبت هذا الأسبوع من كل من المفوضية الأوروبية ودائرة العمل الخارجى الأوروبى أن "تقدما من دون تأخير خيارات بشأن تدابير مناسبة" ضد تركيا، والخميس أيد رؤساء الدول والحكومات الـ28 هذا الطلب.

وقال القادة الأوروبيون إن "المجلس الأوروبى يدعم الدعوة الموجهة إلى كل من المفوضية ودائرة العمل الخارجى الأوروبى لكى تقدما من دون تأخير خيارات للتدابير المناسبة، بما فى ذلك تدابير محددة الأهداف".

وأضافوا أن "الاتحاد الأوروبى سيواصل مراقبة التطورات عن كثب وهو مصمم على الرد بشكل مناسب وبكل تضامن مع قبرص".

وكانت السفينة "يافوز"، التى طليت بالعلم التركي، أبحرت، الخميس، بمواكبة سفينة عسكرية بعد حفل أقيم فى ميناء ديلوفاسى (شمال غرب) وشارك فيه وزير الطاقة التركى، فاتح دونماز، بحسب وكالة "فرانس برس".

 


الاتحاد الاوروبى

تركيا

التنقيب عن الغاز

سواحل قبرص

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