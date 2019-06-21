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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:13 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الجمعة

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يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الجمعة، على رأسها، الحكومة تقرر مد فترة حجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى حتى 4 يوليو.

1
 

الحكومة تقرر مد فترة حجز وحدات الإعلان الـ11 بالإسكان الاجتماعى حتى 4 يوليو

2

الداخلية: بعثة قانونية لاستخراج بطاقات الرقم القومى للمصريين بالسعودية

3
 

 

رئيس الوزراء يستعرض منظومتى التحول الرقمى والتأمين الصحى فى بورسعيد

4
 

تخفيض تذاكر الاتوبيس الذكى من 15 لـ5 جنيهات لخدمة مشجعى كأس الأمم الأفريقية

5
 

أسعار الذهب ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 648 جنيها للجرام

 

6
 

تخصيص رادارات بالطرق المؤدية للإقليمى لمنع السرعات للحد من الحوادث

7
 

الاتحاد الأوروبى: إجراءات عقابية صارمة ضد تركيا لسلوكها فى مياه قبرص

8
 

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

9
 

محمد صلاح يزين التشكيلة المثالية لأفارقة أوروبا فى أمم أفريقيا

10
 

أحمد حسن: كل التوفيق للفراعنة فى ضربة البداية

 


محمد صلاح

الحكومة

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