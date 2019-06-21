اعرف أسهل طريقة وصول لاستاد القاهرة لحضور مباريات الكان × 5 معلومات

كتب رضا حبيشى

يقدم "اليوم السابع" فى 5 معلومات كل ما تريد معرفته عن أسهل طريقة للوصول إلى استاد القاهرة الدولى بمدينة نصر لحضور مباريات بطولة الأمم الأفريقية التى ستنطلق اليوم.



1ـ أسرع وأسهل وسيلة للانتقال إلى استاد القاهرة الدولى عبر مترو الأنفاق.

2ـ أقرب محطة مترو من استاد القاهرة الدولى هى محطة الاستاد بالخط الثالث حيث تبعد عنه 500 متر فقط تليها محطة أرض المعارض بالخط الثالث حيث تبعد عنه 850 مترا فقط.

3ـ يقوم المشجع بالتوجه لاستقلال المترو من أى محطة من محطات المترو ثم النزول فى محطة الاستاد أو محطة أرض المعارض بالخط الثالث.

4ـ إذا كان المتوجه لحضور المباريات المقامة على ستاد القاهرة الدولى مستقلا الخط الأول أو الخط الثانى فعليه التحويل لاستقلال الخط الثالث من محطة العتبة.

5ـ سعر تذكرة المترو يتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات خلال التوجه لاستاد القاهرة وفق عدد المحطات التى سيستقلها منذ بداية رحلته.