سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 11:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

اصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجات نارية بالوادي الجديد

الجمعة، 21 يونيو 2019 10:42 م
اصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجات نارية بالوادي الجديد اسعاف - ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 3 أشخاص ، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب 3 دراجات نارية بمركزي بلاط والفرافرة في الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد وصول 3 أشخاص مصابين في حوادث مرورية لمستشفي الداخلة العام والفرافرة المركزى ، تبين انقلاب دراجة نارية بمركز بلاط أسفر عن إصابة  "ناجى محمد فراج 37سنة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجري نقله لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أصيب " عبده إبراهيم عبد الوهاب 23 سنة"  انقلاب دراجة نارية في قريه أبو بكر الصديق التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و" السيد مصطفى الداودي 23 سنة"  في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أبو الهول التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجري نقلهم لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، تم تحرر محضر بالحوادث، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.

 

 


حوادث الوادى الجديد

مديريه امن الوادى الجديد

مركز شرطة الفرافرة

الداخلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

الإعلام العالمي يبرز حفل الافتتاح المبهر لكأس الأمم الأفريقية 2019

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

إليسا: كلنا بنشجع مصر لعيون محمد صلاح وكل الجدعان.. قلبى على أرض الملعب

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

مئات العراقيين يتظاهرون احتجاجا على أداء الحكومة والبرلمان فى بغداد

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

روسيا تدرس تطوير السكك الحديدية فى مصر..اعرف التفاصيل

"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

"يليق بعظمة مصر".. مغردو تويتر يشيدون بحفل افتتاح كأس الأمم الإفريقية

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

فيديو.. الرئيس السيسى يعلن انطلاق بطولة أمم أفريقيا 2019 فى مصر

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

صور.. استاد القاهرة فى أبهى صوره مع انطلاق أمم أفريقيا

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

كاس الأمم الأفريقية 2019. إصابة صاموئيل كالو لاعب نيجيريا بأزمة قلبية فى المران

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

خوفا من السرقة.. الشرطة الإيرلندية تحذر المواطنين بنشر صورهم خلال السفر

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

الخارجية الأمريكية: بومبيو يدعو الهند للتخلى عن "إس 400" الروسية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

وزير الرياضة وانفانتينو فى ستاد القاهرة لحضور افتتاحية كأس الأمم الأفريقية

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المرور: غرف عمليات مجهزة بالكاميرات لمتابعة محيط استاد القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة