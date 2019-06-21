اصابة 3 أشخاص في انقلاب دراجات نارية بالوادي الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أصيب 3 أشخاص ، مساء اليوم الجمعة، في انقلاب 3 دراجات نارية بمركزي بلاط والفرافرة في الوادي الجديد.

تلقي مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، اللواء محمد كمال سالم، إخطارا من قسم شرطة النجدة، يفيد وصول 3 أشخاص مصابين في حوادث مرورية لمستشفي الداخلة العام والفرافرة المركزى ، تبين انقلاب دراجة نارية بمركز بلاط أسفر عن إصابة "ناجى محمد فراج 37سنة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجري نقله لمستشفي الداخلة العام لتلقي العلاج، كما أصيب " عبده إبراهيم عبد الوهاب 23 سنة" انقلاب دراجة نارية في قريه أبو بكر الصديق التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و" السيد مصطفى الداودي 23 سنة" في حادث انقلاب دراجة نارية بقرية أبو الهول التابعة لمركز الفرافرة، بكدمات وجروح متفرقة بالجسم، وجري نقلهم لمستشفي الفرافرة المركزي لتلقي العلاج، تم تحرر محضر بالحوادث، وجاري إخطار النيابة العامة للتحقيق.