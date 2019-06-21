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استعدادات مكثفة لمشاهدات مباريات الأمم الإفريقية بالفيوم

الجمعة، 21 يونيو 2019 06:29 م
استعدادات مكثفة لمشاهدات مباريات الأمم الإفريقية بالفيوم كأس الأمم الإفريقية
الفيوم – رباب الجالي

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حالة من التأهب بين المواطنين والمسؤلين بمحافظة الفيوم، استعدادًا لبدء مشاهدات مباريات بطولة الأمم الأفريقية، حيث يستعد المواطنين لمشاهدة المباريات بالمقاهي وبيوت العائلات بالقرى، وتستعد الفتيات للتجمع ومشاهدة المباريات وعلي مستوي الجهاز التنفيذي بالمحافظة تأهبت مراكز الشباب لفتح أبوابها لمشاهدة المباريات.
 
ويقول أحمد عبد الستار، أحد الشباب بمحافظة الفيوم، أنه اتفق مع أصدقائه علي التجمع ومشاهدة المباراة في المقهي التي يجلسون عليها بشارع أبو بكر الصديق بمدينة الفيوم، وإنهم يشعرون بالمسؤلية الكبيرة هذه المرة ويتمنون أن يؤدي منتخب مصر المباريات بالشكل المشرف.
 
فيما يضيف حمادة عبد العظيم من مركز يوسف الصديق بمحافظة الفيوم أنهم في قري المركز يشاهدون المباريات في بيوت عائلاتهم، حيث يتجمع الشباب في بيت الجد أو كبير العائلة ويشاهدون المباريات في مشهد حماسي يشعر الجميع بالإنتماء والوطنية.
 
وأوضحت آلاء جودة أن الفتيات أيضا بالمحافظة يستعدن لمشاهدة المباريات، حيث ستتجمع هي وصديقاتها في منزل إحداهن، ويشاهدن المباريات سويا ويتمنين فوز المنتخب في جميع مبارياته بالبطولة.
 
كما أصبحت المباريات وسيلة للترويج لبعض الكافيهات لكسب الزبائن لمشاهدة المباريات حيث أعلنت بعض الكافيهات الشهيرة عن مسابقة لتوفير وجبة مجانية لمن يتوقع نتيجة مباراة مصر وزمبابوي قبل المبارات.
 
ومن جانبه، صرح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، أنه يتم فتح أبواب 120 مركزاً شبابياً بمختلف أنحاء المحافظة، وتوفير شاشات عرض عملاقة بعدد 9 أماكن موزعة على مختلف المدن والمراكز، للجمهور لمشاهدة مباريات بطولة الأمم الأفريقية لكرة القدم، التى تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو 2019، بمشاركة 24 منتخباً، دعماً ووقوفاً خلف منتخب مصر الوطني لكرة القدم، ومن أجل حث المواطنين على تشجيع منتخب مصر.
 
وأشار محافظ الفيوم إلى أن المحافظة قامت بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة لفتح أبواب عدد 120 مركزاً شبابياً للجماهير، لمشاهدة مباريات البطولة الأفريقية لكرة القدم موزعين على مختلف الإدارات الشبابية بالمحافظة، بجانب توفير 9 شاشات عرض عملاقة بالأماكن التالية: مركز شباب إطسا، مركز شباب أبشواى، مركز شباب سنورس، مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بمدينة طامية، مركز شباب شريف والى بمدينة يوسف الصديق، مركز شباب الشواشنة، نادي قارون الرياضي، المدينة الرياضية بدمو، الساحة الشعبية بمدينة الفيوم.
 
وأكد الدكتور سيد حزين مدير عام الشباب والرياضة بالفيوم، بأن المحافظة لن تدخر جهداً في دعم الرياضة والرياضيين وخاصة المتميزين منهم، كما تتيح للمواطنين فرصة متابعة الأحداث الرياضية، لافتاً إلى أنه سوف يتم توزيع عدد من الهدايا القيمة للجماهير خلال مشاهدة مباريات المنتخب الوطني بحضور محافظ الفيوم.
 

الفيوم

محافظة الفيوم

بطولة الأمم الإفريقية

المنتخب القومي لكرة القدم

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