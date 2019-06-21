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احتفال ابناء القليوبية بـ" الشماريخ وعلم مصر " قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية

الجمعة، 21 يونيو 2019 08:56 م
احتفال ابناء القليوبية بـ" الشماريخ وعلم مصر " قبل انطلاق كأس الأمم الأفريقية جماهير محافظة القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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احتفل أبناء القليوبية، برفع علم مصر ورسمه علي الوجوه، إطلاق الشماريخ تعبيرا عن فرحتهم بإنطلاق كأس الأمم الأفريقية .

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تم الاستعداد بمراكز الشباب بالقليوبية لاستقبال الشباب لمشاهدة حفل ومباراة افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية مصر 2019، من خلال عمل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة سير عمل المراكز خلال مباريات البطولة، حيث سيتم توفير شاشات عملاقة لـ89 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضح مدير شباب القليوبية، أن مشاركة قيادات الشباب والرياضة بالقليوبية بهدف تشجيع الشباب على التواجد داخل المراكز وضمانا لتقديم أفضل مستوى لأبناء المحافظة برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

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