اتفاق (سعودى - فرنسى) لبناء مصنع لهياكل الطائرات فى المملكة

كتب محمد تهامى زكى

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI اليوم، عن إبرامها مذكرة اتفاق مع شركة Figeac Aéro إحدى شركات الطيران الفرنسية ذات الطراز العالمى والمتخصصة فى تصنيع الأجزاء الهيكلية والدقيقة وأجزاء المحركات من السبائك الخفيفة والمعادن الصلبة.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، وقعت المذكرة فى معرض باريس الجوى، المتخصص فى مجال الطيران والفضاء والأكبر من نوعه على مستوى العالم، الذى يقام فى مطار لو بورجيه فى العاصمة الفرنسية.



توقيع مذكرة التفاهم

وتضمنت مذكرة الاتفاق إنشاء مشروع مشترك بين شركة SAMI وشركة Figeac Aéro ، يقضى ببناء منشأة فى المملكة العربية السعودية لتصنيع هياكل الطيران المعدنية، فيما ستمتلك شركة SAMI غالبية الأسهم فى الكيان الجديد الذى سيقوم بتنفيذ العقود المتعلقة بتصنيع المكونات المعدنية للطيران العسكرى والتجارى، إذ من المقرر أن يستمر المشروع لمدة عامين ونصف.

وقال الدكتور أندرياس شوير، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية للصناعات العسكرية : "يسعدنا التعاون مع شركة ذات سمعة عالمية مثل Figeac Aéro، ونتطلع إلى العمل عن كثب معهم فى المستقبل"، مؤكدا أن هذا المشروع يمثل الركيزة الأساسية للصناعات التحويلية للطائرات، وسيعزز من قدراتنا المحلية تماشيًا مع الأهداف المحددة فى رؤية المملكة 2030، ومن خلال بناء أسس متينة للتصنيع الأصلى، سنكون قادرين على تحقيق وفورات كبيرة فى التكاليف وضمان مستقبل أكثر أماناً للمملكة وشعبها فى الوقت نفسه.

من جانبه، صرح رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Figeac Aéro جان كلود مايار، قائلًا: "بعد دراسة وبحث لمدة أربع سنوات مع العديد من الشركاء المحتملين حول المنظومة السعودية، وتوصلنا إلى أن شراكتنا فى المشروع المشترك المستقبلى مع شركة SAMI ستمكن المملكة العربية السعودية من تطوير قدراتها التصنيعية وبناء صناعة الطيران الخاصة بها إلى جانب سلسلة التوريد المرتبطة بها، وإننا متحمسون للغاية حيال هذا المشروع الصناعى الجديد وسنسعى جاهدين إلى إنجاحه ".

وسيتم إدارة وتشغيل المنشأة الجديدة التى سيكون موقعها إما فى الرياض أو جدة، بواسطة مهندسين وفنيين سعوديين مؤهلين ومدربين تدريبًا عاليًا، وتشمل الأنشطة التى سيتم تنفيذها فى المنشأة عمليات التشغيل الآلى مثل أعمال الصفائح المعدنية وعمليات المعالجة السطحية وأعمال التجميع الفرعية لتسليم البضائع بشكلها النهائى إلى العملاء.

وستستفيد هذه المنشأة من المؤهلات والتراخيص فى مجال الطيران لتوفير قطع الغيار التى تشمل أجزاء أجنحة الطائرات التجارية المصنوعة من التيتانيوم. وبالإضافة إلى ذلك، سيدعم البرنامج المشاريع المشتركة الأخرى التابعة لشركة SAMI بهدف تعزيز عملية توطين الصناعات العسكرية وفقًا لتوجهات رؤية المملكة 2030.