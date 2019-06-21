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أين تذهب بتركيا يا خليفة؟.. ارتفاع كبير بمعدل التضخم.. والاحتياطى الأجنبى يتراجع

الجمعة، 21 يونيو 2019 05:00 ص
أين تذهب بتركيا يا خليفة؟.. ارتفاع كبير بمعدل التضخم.. والاحتياطى الأجنبى يتراجع أردوغان
كتب أمين صالح

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سلطت صحيفة زمان التابعة للمعارضة التركية الضوء على تردى الأوضاع الاقتصادية داخل بلادها، مؤكدة أن أنقرة تشهد ارتفاعا كبيرا فى معدلات التضخم.
 

وفقا للتقرير الذى نشرته اليوم، يؤكد الخبير الاقتصادى أفرين دفريم زليوط، أن تركيا أقدمت على طباعة عدد كبير من الأوراق المالية، لافتًا إلى أن سعر العملات الأجنبية أمام الليرة التركية سيرتفع أيضًا، وسترتفع الفوائد مما سيؤدى إلى إصابة القطاع الصناعى والتجارى بالشلل، لأن المؤسسات لن تتمكن من الاستعانة بالقروض والتمويلات البنكية لتسيير أعمالها.

 

وذكر أفرين أن الحكومة التركية استقدمت 40 مليار ليرة تركية من الميزانية الاحتياطية للبنك المركزى، لافتًا إلى أن هذه الخطوة لن ينتج عنها سوى المزيد من ارتفاع التضخم، كاشفا أن احتياطي النقد الأجنبى فى تركيا تراجع إلى 10.8 مليار دولار أمريكى، بعد أن كان 12.5 مليار دولار في 8 مايو.


تركيا

الليره

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