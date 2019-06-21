أمم أفريقيا..20 محظورا على الجماهير داخل المدرجات.. تعرف عليها

كتب محمود عبد الراضي

ساعات قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32 المقامة بمصر، حيث تزحف الجماهير للمدرجات للاستمتاع بحفل الافتتاح ومباراة مصر وزيمبابوي.

ووضعت الأجهزة الأمنية عدة محظورات على الجماهير، أبرزها:

1 ـ الأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص".

2 ـ محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية والشماريخ.

3 ـ الآلات الحادة والمدببة.

4 ـ أجهزة التسخين ومصادر الإشتعال.

5 ـ مواد سريعة الإشتعال.

6 ـ عبوات الغاز المضغوطة.

7 ـ أقلام الليزر.

8 ـ الصفارات.

9 ـ الإسبراى.

10 ـ باور بانك POWER BANK - .

11 ـ علب الكبريت.

12 العصى الخشبية للأعلام.

13 ـ الولاعات.

14 ـ شواحن التليفونات المحمولة.

15 ـ زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية.

16 ـ الأسلاك الكهربائية بأنواعها

17 ـ البطاريات الجافة.

18 ـ أجهزة الريموت كنترول.

19 ـ مفاتيح الكهرباء.

20 ـ شرائح لحام الأسلاك.