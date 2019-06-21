سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 02:59 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

أمم أفريقيا..20 محظورا على الجماهير داخل المدرجات.. تعرف عليها

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:10 م
أمم أفريقيا..20 محظورا على الجماهير داخل المدرجات.. تعرف عليها الجماهير ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ساعات قليلة وتنطلق بطولة الأمم الأفريقية في نسختها الـ 32 المقامة بمصر، حيث تزحف الجماهير للمدرجات للاستمتاع بحفل الافتتاح ومباراة مصر وزيمبابوي.

ووضعت الأجهزة الأمنية عدة محظورات على الجماهير، أبرزها:

1 ـ الأسلحة النارية بكافة أنواعها "حتى المرخص منها، أو التى يتمتع حاملها بالإعفاء من الترخيص".

2 ـ محدثات الصوت من الصواريخ والألعاب النارية والشماريخ.

3 ـ الآلات الحادة والمدببة.

4 ـ أجهزة التسخين ومصادر الإشتعال.

5 ـ مواد سريعة الإشتعال.

6 ـ عبوات الغاز المضغوطة.

7 ـ أقلام الليزر.

8 ـ الصفارات.

9 ـ الإسبراى.

10 ـ باور بانك  POWER BANK - .

11 ـ علب الكبريت.

12 العصى الخشبية للأعلام.

13 ـ الولاعات.

14 ـ شواحن التليفونات المحمولة.

15 ـ زجاجات وعلب المياه الغازية المعدنية.

16 ـ الأسلاك الكهربائية بأنواعها

17 ـ البطاريات الجافة.

18 ـ أجهزة الريموت كنترول.

19 ـ مفاتيح الكهرباء.

20 ـ شرائح لحام الأسلاك.

 


امم افريقيا

بطولة الامم الافريقية

امم افريقيا 2019

الكان 2019

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

لاعب تونس يتحدث عن وفاة شقيقه وحظوظ منتخب بلاده فى امم افريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 02:05 م

الوفد التونسى ينفى إصابة المساكنى قبل انطلاق امم افريقيا

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:44 م

قاسم باشا التركى يدعم تريزيجيه فى أمم أفريقيا 2019

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:32 م

امم افريقيا 2019.. لاعبو المنتخب الوطنى يؤدون صلاة الجمعة بفندق الإقامة

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:27 م

امم افريقيا.. حسين الشحات يدعم الفراعنة: كل المساندة لرجال منتخب مصر

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:24 م

محيط استاد الإسكندرية يتزين استعدادا لانطلاق بطولة امم افريقيا 2019

الجمعة، 21 يونيو 2019 01:14 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

"آس" الإسبانية: محمد صلاح القوة الضاربة لمنتخب مصر فى امم افريقيا 2019

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة