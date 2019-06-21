سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 يونيو 2019 01:05 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكية عمرها 103 عام تفوز بميدالية ذهبية فى سباق 100 متر

الجمعة، 21 يونيو 2019 11:46 ص
أمريكية عمرها 103 عام تفوز بميدالية ذهبية فى سباق 100 متر
كتبت ريم عبد الحميد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رغم أن سنوات عمرها تجاوزت المائة بثلاث، إلا أن الأمريكية جوليا هوكينز استحقت بالفعل لقب الإعصار، الذى تحمله منذ فترة، بعد فوزها بالميدالية الذهبية فى سباق عدو 100 متر.

 فخلال دورة ألعاب فى البوكرك بمدينة نيو مكسيكو، فازت هوكينز بميدالتين ذهبيتين فى سباق 50 متر  و100 متر فى  سباق للعجائز فوق المائة.

 

 وفى دورة الألعاب السابقة فى عام 2017، سجلت هوكينز القادمة من ولاية لويزيانا رقما قياسيا عالميا فى سباق 100 متر. ورغم أنها حصلت على الميدالية الذهبية هذا العام أيضا، إلا أنها كانت أبطأ قليلا عما كانت عليه فى البطولة السابقة، بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

 

واستطاعت جوليا أن تكمل السباق بعد 40.7 ثانية، بتراجع ست ثوانى كاملة عن الرقم القياسى السابق.

 وفى تصريحات لها لبرنامج "جود مورننج أمريكا"، قالت جوليا إنها تشعر بسعادة كبيرة لنجاحها، لكنها لم تفعله كما كان فى المرة السابقة. وأضافت قائلة: لا أعرف إذا كان هذا لأننى أكبر فى العمر، أو ربما بسبب الجو.

جوليا هوكينز
جوليا هوكينز

 

 وتعد هوكينز أم لأربعة أبناء وجدة لثلاثة، وجدة أم ثلاثة آخرين. وقد شاركت فى سباق العدو فى عمر المائة عندما اصبح ركوب الدراجات فى الجبال صعبا للغاية بالنسبة لها.

 


عجوز امريكية

سباق عدو

ميدالية ذهبية

نيو مكسيكو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأرصاد: غدًا طقس حار بالوجه البحرى والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

الفراعنة يقصون شريط «كان 2019» بحضور الرئيس السيسى.. المنتخب يبدأ مشوار البطولة بمواجهة زيمبابوى بـ«أرينا القاهرة» الليلة.. تكنولوجيا عالمية بالاستاد.. وحكيم يغنى لأفريقيا مع السنغال ونيجيريا

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

بدءا من أول يوليو.. تفعيل الرقم "15008" للإبلاغ عن الجرائم الالكترونية

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

نجم السنغال السابق يستبعد مانى من مطاردة محمد صلاح على لقب هداف افريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

فيديو معلوماتى.. توقعات الطقس ونصائح الأرصاد للمشجعين بافتتاح أمم أفريقيا

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. سيولة فى حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

فى يوم الأب .. 4 وظائف مهمة للرجل فى حياة أسرته

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

السكة الحديد تعلن التأخيرات المتوقعة فى حركة القطارات اليوم.. تعرف عليها

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

قبل ساعات على انطلاق كأس الأمم.. تاريخ كرة القدم فى السينما المصرية

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 21 - 6 - 2019 والقنوات الناقلة

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

1640 سيارة لنقل المشجعين لملعب استاد السويس فى أمم أفريقيا

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

3 أهداف لصندوق دعم المرأة المصرية وفقا لمشروع القانون الجديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة