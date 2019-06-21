أمريكية عمرها 103 عام تفوز بميدالية ذهبية فى سباق 100 متر

كتبت ريم عبد الحميد

رغم أن سنوات عمرها تجاوزت المائة بثلاث، إلا أن الأمريكية جوليا هوكينز استحقت بالفعل لقب الإعصار، الذى تحمله منذ فترة، بعد فوزها بالميدالية الذهبية فى سباق عدو 100 متر.

فخلال دورة ألعاب فى البوكرك بمدينة نيو مكسيكو، فازت هوكينز بميدالتين ذهبيتين فى سباق 50 متر و100 متر فى سباق للعجائز فوق المائة.

وفى دورة الألعاب السابقة فى عام 2017، سجلت هوكينز القادمة من ولاية لويزيانا رقما قياسيا عالميا فى سباق 100 متر. ورغم أنها حصلت على الميدالية الذهبية هذا العام أيضا، إلا أنها كانت أبطأ قليلا عما كانت عليه فى البطولة السابقة، بحسب ما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية.

واستطاعت جوليا أن تكمل السباق بعد 40.7 ثانية، بتراجع ست ثوانى كاملة عن الرقم القياسى السابق.

وفى تصريحات لها لبرنامج "جود مورننج أمريكا"، قالت جوليا إنها تشعر بسعادة كبيرة لنجاحها، لكنها لم تفعله كما كان فى المرة السابقة. وأضافت قائلة: لا أعرف إذا كان هذا لأننى أكبر فى العمر، أو ربما بسبب الجو.



جوليا هوكينز

وتعد هوكينز أم لأربعة أبناء وجدة لثلاثة، وجدة أم ثلاثة آخرين. وقد شاركت فى سباق العدو فى عمر المائة عندما اصبح ركوب الدراجات فى الجبال صعبا للغاية بالنسبة لها.