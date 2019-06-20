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٧ مبادئ لبرنامج "السعادة" الوطنى فى مملكة بوتان.. تعرف عليهم

الخميس، 20 يونيو 2019 10:34 ص
٧ مبادئ لبرنامج "السعادة" الوطنى فى مملكة بوتان.. تعرف عليهم صورة أرشيفية
رسالة موسكو: إنجى مجدى

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ربما ليس هناك الكثيرون ممن سمعوا عّن مملكة البوتان تلك البلد الذى يقع جنوب آسيا بالقرب من جبال الهيمالايا، لكن ذلك البلد الصغير استطاع ان يضع نفسه على خريطة السعادة من خلال برنامج خاص تبنته الحكومة لضمان سعادة المواطنين.
 
خلال المنتدى الثالث للابتكارات المجتمعية، الذى تستضيفه العاصمة الروسية موسكو، تحدث دورجى بينجورى، كبير الباحثين لدى مركز دراسات بوتان لأبحاث السعادة، حول برنامج GNH الخاص بؤشرات السعادة فى البلاد.
 
حدد بينجورى ١٧ مؤشر للسعادة وتحدث عن ٩ عناصر رئيسة يقودون البرنامج، كما عرض بعض المبادئ التأسيسية التى إرسالها قادة سابقين فى البلاد حول السعادة؛ تعرف عليهم:
 

-

 الملك الرابع للبوتان رفع شعار "اجمالى السعادة الوطنية اهم من إجمالى الناتج القومى"
 

-

مؤسس مملكة البوتان فى منتصف القرن ال١٨ رفع مبدأ "لا شرعية للحكومة إذا لم تستطع تحقيق السعادة للشعب"
 

-

 تعتمد حكومة مملكة البوتان على ١٧ عنصر لقياس السعادة تعمل من خلالهم الوكالات الحكومية
 

-

ينص دستور مملكة البوتان لعام ٢٠٠٨ على السعادة كمسئولية الحكومة تجاه الشعب
 

-

تقول احدى مواد الدستور "على الدولة ان تبذل أقصى جهدها لتعزيز الشروط اللازمة لتحقيق السعادة الوطنية 
 

-

٩ عوامل رئيسية يقعون فى قلب عمل الوزارات تقاس بدرجات من صفر الى ١٠ من خلال استطلاعات دورية
 

-

 التعليم والصحة ومستوى المعيشة والحكم الرشيد والتنوع الثقافى واستهلاك الوقت عوامل رئيسية فى قياس مستوى سعادة المواطنين 
 
 

السعادة

مملكة بوتان

موسكو

روسيا

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