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وفد الزراعة: المجلس الدولى للزيتون المحرك الرئيسى لمعالجة التحديات بالقطاع

الخميس، 20 يونيو 2019 05:27 م
وفد الزراعة: المجلس الدولى للزيتون المحرك الرئيسى لمعالجة التحديات بالقطاع وزارة الزراعة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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أكد الوفد الزراعى، أن المجلس الدولى للزيتون يعد بمثابة منتدى لمناقشة المواضيع المتعلقة بوضع السياسات ومعالجة التحديات الراهنة والمستقبلية عن طريق تشجيع التعاون الفنى الدولى فى مجالات مشاريع الأبحاث والتنمية والتدريب ونقل التكنولوجيا وتشجيع التوسع فى التجارة الدولية لزيت الزيتون وزيتون المائدة، مشيراً إلى أهمية وضرورة البحث عن مقترحات لتطوير الممارسات في مجال الإنتاج وتطوير خدمات البحث والإرشاد والتنظيم والتشريعات والحوافز واتباع الأساليب العلمية في الزراعة وكذلك وضع مقترحات لتطوير التصنيع.

جاء ذلك خلال كلمته الوفد الزراعى بالندوة الخاصة بدراسة مشاكل قطاع الزيتون فى المغرب والعالم، والتى عقدت على هامش أعمال اجتماعات المجلس الدولي للزيتون المنعقد حاليا بمدينة مراكش المغربية، بحضور عزيز أخنوش، وزير الزراعة والصيد البحري والتنمية القروية المغربى، والدكتور عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس الدولى للزيتون، ومن الجانب المصري السفير اشرف ابراهيم سفير مصر بالمغرب والدكتور عادل خيرت، رئيس مجلس الزيتون المصري، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية،  واحمد شوقى الممثل التجارى المصرى بالسفارة المصرية بالمغرب وعدد من المراقبين ممثلي المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية وأعضاء المجلس الدولى للزيتون.

ووجه الوفد  الشكر للمملكة المغربية على حسن الاستقبال والضيافة "ملكاً وحكومة وشعباً"، مشيداً بالجهود المبذولة للتحضير والإعداد لهذا الاجتماع والعمل على تحقيق أهداف المجلس والارتقاء به وتحسين أداء العمل فيه.

قال الوفد الزراعى، إن هدف من هذه الدورة تحديد الفرص والتحديات التى يواجهها زيت الزيتون وقطاع الزيتون وتحديد السياسات المشتركة للمستقبل، واتخاذ القرارات التى تسهم فى تحقيق الأهداف العامة للمجلس فيما يتعلق بترويج وتجارة واستهلاك المنتجات المتعلقة بالزيتون، لافتاً إلى أهمية العمل علي وضع وتحديث معايير التجارة الدولية للمنتج وتحسين الجودة وتحسين التأثير البيئي لزراعة وصناعة الزيتون وترويج الاستهلاك العالمي لزيت الزيتون وزيتون المائدة من خلال حملات مبتكرة وخطوط عمل وتوفير معلومات واضحة ودقيقة وإحصائيات حول عالم الزيتون وسوق زيت الزيتون وتمكين ممثلي الحكومات والخبراء من الاجتماع بانتظام لمناقشة المشاكل المختلفة وتحديد أولويات أعمال المجلس الدولي للزيتون والعمل بشراكة وثيقة مع القطاع الخاص.

وأضاف الوفد الزراعى، أن العديد من حكومات الدول الأعضاء فى المجلس خلال العقود الأخيرة ركزت على تنمية قطاع الزيتون وتطويره مما أسهم في زيادة الإنتاج بشكل ملموس إلا أنه نظراً لتركيز الجهود على النواحي الإنتاجية في بعض الدول دون التركيز على النواحي التصنيعية والتسويقية فقد برزت العديد من المشاكل والمعوقات كان من أهمها عدم قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية وأحياناً فى أسواقها المحلية سواء من حيث الجودة أو الأسعار وارتفاع التكلفة الإنتاجية والتسويقية الناتجة عن انخفاض الكفاءة الإنتاجية والتسويقية وصغر حجم الوحدات الإنتاجية والممارسات الخاطئة التى يقوم بها غالبية المنتجين في مراحل ما قبل الإنتاج وبعده وخاصةً عمليات ما بعد الحصاد.

وأكد أيضا على أهمية انشاء الجمعيات والتعاونيات والمجالس التصديربة للنهوض بهذا المحصول عالميا، وبصفتة رئيسا للمجلس الدولي للزيتون دعا إلى أهمية البحث عن مقترحات لتطوير الممارسات في مجال الإنتاج وتطوير خدمات البحث والإرشاد والتنظيم والتشريعات والحوافز واتباع الأساليب العلمية في الزراعة وكذلك وضع مقترحات لتطوير التصنيع بإصدار النشرات والأدلة الإرشادية حول أفضل أساليب التخزين ونشر الوعي الغذائي ورفع الكفاءة الإدارية للمصانع والعاملين فيها.

فضلاً عن ضرورة توفير الحوافز لتشجيع الاستثمار في مجال صناعة العبوات المناسبة لتعبئة زيت الزيتون وكذلك في إنشاء المخازن المبردة الملائمة وإنشاء المعاصر، وكذلك وضع مقترحات لتطوير التسويق والتجارة وتوفير قاعدة معلومات تسويقية للمصدرين تتضمن أذواق ورغبات المستهلكين في الأسواق الخارجية من حيث الحجم والنوع واللون والطعم والأسعار والمواسم التصديرية وتطبيق معايير ومقاييس الجودة العالمية على الصادرات من زيتون المائدة والمواصفات الخاصة بزيت الزيتون الصادرة عن المجلس الدولي لزيت الزيتون.

ووجه الشكر والتقدير لكل من ساهم في الإعداد والتنظيم لأعمال هذا المجلس متمنياً لاجتماعاته كل التوفيق والنجاح في التوصل إلى قرارات تخدم دول أعضاء المجلس الدولي للزيتون.

هذا وسوف يتوجه الوفد من مراكش إلى روما مساء اليوم للمشاركة في اجتماعات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" وانتخاب المدير العام الجديد لمنظمة الفاو خلفا للدكتور دا سيلفا البرازيلي الجنسية، وأيضا حضور مؤتمر وزراء الزراعة الأفارقة والاتحاد الأوروبى.

 

 

 


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انتاج الزيتون

قطاع الزيتون

منظمة الفاو

زيت الزيتون

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