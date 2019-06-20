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وفد أممى أوروبى مشترك يزور مالى اليوم لبحث تنفيذ اتفاق السلام

الخميس، 20 يونيو 2019 05:28 ص
وفد أممى أوروبى مشترك يزور مالى اليوم لبحث تنفيذ اتفاق السلام قوات حفظ السلام بمالى

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أعلنت بعثة الأمم المتحدة فى مالى عن زيارة وفد من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى إلى العاصمة المالية باماكو.
وأوضحت البعثة، في بيان نشرته وكالة الأنباء المالية الرسمية، فجر اليوم الخميس، أن جان بيير لاكروا وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام وبيدرو سيرانو نائب الأمين العام لدائرة العمل الخارجي الأوروبي سيزوران باماكو اليوم الخميس وسيتبادلان مع السلطات المالية والشركاء الرئيسيين الآخرين دعم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والتعجيل بتنفيذ اتفاق السلام واستعادة سلطة الدولة في شمال ووسط مالي.
وقال مصدر إن الزيارة ستعزز الشراكة بين المنظمتين والدولة المالية مشيرا إلى أن الوفد سيلتقي عددا من كبار المسؤولين في باماكو.


مالى

الأمم المتحدة

الاتحاد الأوروبى

قوات حفظ السلام

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