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وزير العدل التونسى يوقع مع نظيره المجرى مذكرة تفاهم فى مجال القضاء

الخميس، 20 يونيو 2019 01:00 ص
وزير العدل التونسى يوقع مع نظيره المجرى مذكرة تفاهم فى مجال القضاء وزير العدل التونسى محمد كريم الجموسى
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التقى وزير العدل التونسى محمد كريم الجموسى، اليوم الأربعاء فى بودابست، نظيره المجرى لاسلو ترتشانى، حيث بحث الجانبان واقع وآفاق التعاون القضائى بين تونس والمجر وسبل تطويره وتدعيمه.
واختُتم اللقاء، وفقا لبيان صادر عن وزارة العدل التونسية، بتوقيع الطرفين لمذكرة تفاهم في مجال إدارة القضاء بين وزارتي العدل في البلدين، بما يسمح بتبادل المعلومات حول تنظيمهما القضائي وتسيير مؤسساتهما القضائية وتبادل نماذج الأحكام القضائية والمطبوعات والمؤلفات القانونية المتعلقة بفقه القضاء.
كما تسمح هذه المذكرة بتبادل الطرفين التجارب المفيدة في مجال التصرّف المعلوماتي في إدارة القضاء والتطبيقات أو البرامج المعتمدة في الغرض في كلا الدولتين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار مشاركة وزير العدل في أعمال الندوة الدولية التي تنتظم بعاصمة المجر بودابست لمدة يومين حول "تدعيم التعاون القضائي بين دول شمال وجنوب المتوسط".


تونس

وزير العدل التونسى

محمد كريم الجموسى

المجر

لاسلو ترتشانى

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