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وزير الدفاع اللبنانى: الحريرى لا يفرق بين الجيش والمؤسسات الأمنية

الخميس، 20 يونيو 2019 05:38 م
وزير الدفاع اللبنانى: الحريرى لا يفرق بين الجيش والمؤسسات الأمنية سعد الحريرى
أ ش أ

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أكد وزير الدفاع اللبناني إلياس بو صعب، أن رئيس الحكومة سعد الحريري، داعم للقوات المسلحة، وليست لديه أية تفرقة أو تمييز بين الجيش وباقي الأجهزة الأمنية اللبنانية.
 
ودعا وزير الدفاع اللبناني – في تصريح عقب لقاء عقده ظهر اليوم الخميس مع الحريري – العسكريين المتقاعدين الذي ينفذون احتجاجات ميدانية في مناطق متعددة اعتراضا على ضريبة الدخل التي سيتم تطبيقها عليهم في الموازنة الجديدة، إلى التوقف عن مثل هذه الأمور.
 
وقال: "أتمنى ألا أرى العسكريين والمتقاعدين يغلقون مباني تابعة لمؤسسات الدولة أو يحرقون الإطارات.. ليس هذا هو الموقع الطبيعي لهم، نحن نبذل كل ما في وسعنا ورئيس الوزراء يعمل على طرح الحلول التي ستكون مقبولة لدى الجميع".
 
وشدد على أن الحقوق والمكتسبات المالية للجيش والعسكريين المتقاعدين، سيتم الحفاظ عليها قدر المستطاع، مشيرا إلى وجود بنود أخرى في مشروع الموازنة المعروض أمام مجلس النواب، سيتم إجراء "تصحيح مالي فيها".

سعد الحريري

إلياس بو صعب

مجلس النواب

لبنان

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