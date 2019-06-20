نقابة الأطباء تقرر إعلان القوائم النهائية للمرشحين قبل موعدها بيومين

قالت النقابة العامة للأطباء. إنه كان من المقرر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين بانتخابات التجديد النصفى، يوم 10 أغسطس المقبل، والذي قد يوافق يوم واقفة عرفات، ونظرا لأنه يكون فى المعتاد إجازة رسمية، لذا فقد قررت اللجنة العامة للانتخابات تعديل إعلان القائمة النهائية ليكون يوم 8 أغسطس بدلا من 10 أغسطس.

وأعلنت النقابة العامة للأطباء، في بيان، فتح باب الترشح لانتخابات التجديد النصفي، على مقاعد عضوية مجالس النقابة العامة، والنقابات الفرعية، ومنصب النقيب العام، والنقباء الفرعيين، ابتداءً من اليوم الخميس الموافق 20 يونيو، ولمدة 10 أيام، على أن يتم غلق باب الترشح يوم الأحد 30 يونيو 2019.

وتستمر اللجنة الانتخابية فى تلقى طلبات الترشيح من التاسعة صباحاًّ وحتى التاسعة مساءً خلال هذه المدة بما فيها ايام الجمعة والعطلات الرسمية.