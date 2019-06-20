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نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة خارجية غانا التعاون الثنائى بين البلدين

الخميس، 20 يونيو 2019 08:12 م
نائب وزير الخارجية يبحث مع وزيرة خارجية غانا التعاون الثنائى بين البلدين نائب وزير الخارجية السفير حمدى لوزرا ومساعد وزير الخارجية للشئون الإفريقية السفير أبو بكر حفنى خلال استقبال وزيرة خارجية غانا
كتب : أحمد جمعة

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استقبل السفير حمدى سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، اليوم الخميس، شيرلي ايوركور بوتشواي وزيرة خارجية جمهورية غانا، والتى تقوم بزيارة إلى مصر يتخللها حضور حفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية.

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وتناول اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين البلدين، والعلاقات التاريخية المتميزة بينهما فى شتى المجالات، وهو ما ينعكس فى النشاط المميز للعديد من كبرى الشركات المصرية فى غانا، خاصةً فى ضوء المناخ الإيجابي الذى تشهده غانا على صعيد تشجيع الاستثمارات.

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واستعرض الجانبان مجمل التطورات فى أفريقيا، وأبرزها دخول اتفاقية التجارة الحرة القارية لحيز النفاذ، والتحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التى تواجهها العديد من دول القارة. كما تم الاتفاق على عقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال النصف الأول من شهر نوفمبر للعام الجارى.

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