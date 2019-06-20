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موسكو: لا اتفاق محدد حتى الآن بشأن زيارة الرئيس الفنزويلى لروسيا

الخميس، 20 يونيو 2019 09:13 ص
موسكو: لا اتفاق محدد حتى الآن بشأن زيارة الرئيس الفنزويلى لروسيا بوتين ومادورو
موسكو (أ ش أ)

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قال نائب وزير الخارجية الروسى سيرجى ريابكوف، إنه لا توجد حتى الآن أية اتفاقات محددة بشأن زيارة الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إلى روسيا.


وأضاف ريابكوف - في تصريحات اليوم الخميس "أن الاتصالات مع الجانب الفنزويلي تتواصل باستمرار بهذا الشأن".


وتابع نائب وزير الخارجية الروسى: "أن كل الخيارات مطروحة، ولكن حتى الآن لا توجد اتفاقات محددة".


وتشير وسائل إعلام روسية إلا أن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لديه رغبة بزيارة روسيا، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الاتفاق على موعد الزيارة مع الجانب الروسي.. مؤكدة أنه لن يتحدد موعد هذه الزيارة قبل لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة العشرين في أوساكا اليابانية نهاية يونيو الجارى.


يُذكر أن موسكو أعلنت تأييدها لمادورو فى مواجهة زعيم المعارضة خوان جويدو، الذي أعلن نفسه في يناير الماضي رئيسا مؤقتا لفنزويلا ونال دعم الولايات المتحدة وعدد من دول أوروبا وأمريكا اللاتينية

 


موسكو

فنزويلا

رئيس فنزويلا

نيكولاس مادورو

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