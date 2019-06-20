مقتل عاطل فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - صبرى غانم

لقى عاطل فى منطقة البلابسة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية ، مصرعة بعدما أصيب بطعنة بسلاح أبيض فى مشاجرة مع أخرين

تلقى اللواء عاطف مهران ، مدير امن الإسماعيلية تلقى إخطارا من العميد عادل صيام مأمور قسم ثان الإسماعيلية ، يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بمصرع عاطل على يد شخصين بمنطقة البلابسة دائرة القسم أثناء مشاجرة بينهم ، على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية الى مكان البلاغ حيث تم العثور على جثة المجنى عليه "بلال .م.م"30 عام بدون عمل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق مصاب بطعنة فى القلب ولقى مصرعه ، توصلت تحريات المقدم إيهاب صالح رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ان وراء ارتكاب الواقعة كلا من المتهمين "عماد.ال.ا"35 عام عاطل والمتهم "حمدى.ح.ا" 24 عامل مقيمين البلابسة دائرة قسم ثان الإسماعيلية ، وتمكن ضباط المباحث من القبض على المتهمين واعترفا بالجريمة ، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق .