مسجل خطر بعد سقوطه بهيروين: شكلى مش هخرج منها وهحاسب على القديم والجديد

كتب عبد الله محمود

" مش أول مرة اتحبس، اتقبض عليا كتير، كل مره كنت بخرج منها، بس المره دى شكلى مش هخرج منها، وهحاسب على القديم والجديد "، بهذه الكلمات اعترف " حامد.م" 34 سنة، مسجل خطر، فى تحقيقات النيابة العامة، بتورطه فى جلب وتوزيع المواد المخدرة "الهيروين"، فى دائرة قسم السلام، قاصدا تحقيق أرباح غير مشروعة.

‌وكشف المتهم، خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه اتخذ من دائرة القسم مكانا له لترويج تجارته غير المشروعة، مضيفا أنه اتخذ من تجارة المخدرات عملا له لتوفير متطلباته المعيشية، بالإضافة إلى توفير نفقات متطلباته للمواد المخدرة، موضحا أنه سبب فى تجارة المخدرات هو رغبته فى الثراء السريع، وسرعة الزواج وتكوين اسرة، بالإضافة إلى إدمانه مخدر الحشيش والأقراص المخدرة، لافتا إلى أن هذه الأسباب التى دفعته للمرضى فى تجارة المخدرات.

تم القبض على المتهم، من قبل رجال المباحث، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.