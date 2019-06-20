مركز شباب محلة مرحوم يستضيف مشروع رعاية الموهوبين لـ 700 لاعب ناشئ بالغربية

الغربية - عادل ضرة

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية،المشروع الوطني لرعاية الموهوبين، بمركز شباب محلة مرحوم، بمشاركة 700 لاعب ناشئ تم اشتراكهم بالاستمارات المتخصصة للمشروع بمراكز شباب المحافظة للموهبين بممارسة كرة القدم.

ويهدف المشروع إلى اختيار أفضل 30 محترفًا علي مستوي مراكز شباب الجمهورية،للمشاركة في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا والتي ستقام في أغسطس 2019 واختيار 10 لاعبين من أعمار أخرى لعمل معايشة مع الأندية الهولندية.

وشكلت مديريه الشباب والرياضه بالغربية، لجنه من للإشراف علي المشروع برئاسة أحمد الوكيل وكيل وزارة الشباب والرياضه، يسري الديب وكيل الشباب، محمد جودة مدير عام الشباب،أخصائي الإدارة العامه للشباب، شويكار الخطيب مدير عام ادارة الرياضه.

ومن المقرر أن يتم عمل معسكر لـ 100 لاعب لانتقاء أفضل 30 لاعبًا من الأعمار من 15-18 سنة لتشكيل منتخب للموهوبين المحترفين والإعداد للاشتراك في البطولة الدولية للموهوبين بهولندا.