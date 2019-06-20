مدوّن روسى يروج خلال الخط المباشر مع بوتين لمحل شاورما يمتلكه

كتب وكالات

استفاد المدون المشهور فى روسيا من أصول كردية أميران سرداروف، من إمكانية طرح سؤال على الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على الهواء مباشرة للترويج للشاورما التى يبيعها، بحسب "روسيا اليوم".

وطرح سرداروف خلال الخط المباشر مع بوتين اليوم سؤالا حول أهداف تبنى السلطات الروسية قانون الإنترنت السيادى، وطلب سرداروف الناشط على "يوتيوب" ويتابعه 7 ملايين شخص من بوتين، أن يقول بصراحة ما إذا كان الغرض من هذا التشريع عزل روسيا.

وأضاف فى نهاية سؤاله: "وقبل أن ترد أود القول إن لدى الشاورما الأكثر لذة فى موسكو! أدعوا الجميع لتذوّقها وشكرا"، ورد بوتين: "أحسنت... استفدت من إمكانية الترويج لسلعك! وهذا صحيح".

ونسى الرئيس الروسى بسبب هذه الدعوة السؤال الذى طرحه المدون، لتذكّره المذيعة بأن الحديث دار عن الإنترنت السيادى، وقال بوتين إن القانون المذكور يهدف إلى ضمان أمن الفضاء الإلكترونى الروسى وليس للحد من حرية المواطنين.