محافظ الغربية يوجه ببحث شكاوى المواطنين وتقديم حلول فورية

الغربية - مصطفى عادل

أكد اللواء هشام السعيد ، محافظ الغربية ، أن جميع الأجهزة التنفيذية للمحافظة تعمل من أجل الصالح العام للمواطنين وحل مشاكلهم بما لا يتعارض مع اللوائح والقوانين المحددة لذلك.

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الغربية الدورى بالمواطنين من كافة المراكز والقرى على مستوى المحافظة لبحث شكواهم وتقديم الحلول الفورية المناسبة لها وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه محافظ الغربية ، مدير هيئة التأمين الصحى بالمحافظة بالتنسيق مع جامعة طنطا ، لمراجعة الفواتير النهائية الخاصة بأحد الأطفال الذى أجرى عملية جراحية لاسترداد المصاريف الخاصة بإجراء العملية نظراً لظروف والده المعيشية، وإنهاء إجراءات عرض مواطنة أخرى على لجنة طبية وفى حالة إقرار اللجنة حاجة المريض إلى حقن إضافية يتم التصديق على استكمال العلاج وفق سلطاته.

















كما أصدر محافظ الغربية تعليماته لوكيل وزارة القوى العاملة بتوفير فرص عمل بالقطاع الخاص لعدد من المواطنين تقدموا خلال اللقاء، وتم تسليم 5 فرص عمل للشباب، وقرر المحافظ صرف 1000جنيه من باب الأمل بالديوان العام للمحافظة لأحد المواطنين، كما وجه وكيل وزارة الصحة بتوفير فرصة عمل بأحد المستشفيات الخاصة لفتاة حاصلة على دبلوم تمريض.

وخلال لقاء محافظ الغربية بإحدى المواطنات التى تشكو من مرض ابنتها وجه المحافظ بادراجها ضمن الحالات التى تعالج ضمن منظومة التأمين، وتوفير مديرية القوى العامله فرصة عمل لها بالقطاع الخاص كما أصدر تعليماته لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع معهد الأورام لعدم تحصيل رسوم خاصة بالتحاليل وتوفير العلاج اللازم لإحدى المواطنات باللقاء.

كما وجه وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية لدفع إيجار السكن الخاص بإحدى المواطنات التى تعانى من بتر بالساق اليسرى وتعول أسرة مكونة من 5 أفراد، والتنسيق مع جمعية الأورمان لتوفير جهاز تعويضى للمواطنة.

كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى برفع مذكرة لوزيرة التضامن الاجتماعى لصرف 10 ألاف جنيه من مؤسسة التكافل لتركيب أطراف صناعية لأحد الأطفال ذوى القدرات الخاصة بالقاهرة وذلك لعدم توافرها بمحافظة الغربية.

وخلال اللقاء وجه محافظ الغربية وكيل وزارة الرى بتركيب شبك على مداخل ومخارج ترعة التربيعة ، وذلك بناءً على شكوى المواطنين باللقاء من عدم وصول مياه الرى، و متابعة مديرية الرى لأعمال تركيب بدالة بقرية إبشواى الملق مركز قطور لعدم الإضرار بالوضع الحالى لأهالى القرية وضمان توافر المياه الكافية للمزارعين، كما كلف السكرتير العام للمحافظة بالتنسيق مع مديرية الأمن لتجيهز قوة أمنية مع حى أول طنطا لإزالة أحد المبانى المخالفة بمنطقة الملاحة بناءً على شكوى أحد المواطنين.

كما وجه المحافظ بفحص شكوى أحد المواطنين من وجود خط غاز وبيارة صرف صحى بأرضه الخاصة و وجه بقيام هيئة مياه الشرب والصرف الصحى بالغربية بنقل البياره وتسليم الأرض لصاحبها خلال شهر من تاريخه وتقوم شركة الغاز بنقل الخط أثناء قيام المواطن بالبناء على الأرض.

وفى نهاية اللقاء أصدر محافظ الغربية تعليماته المشددة لجميع التنفيذين بإتخاذ كافة الإجراءات الإستباقية التى تقلل من مشاكل المواطنين ، و الاستجابة الفورية لحل أى مشكله فى أسرع وقت. مؤكداً على قيام جهاز المتابعة بمتابعة تنفيذ كافة التوجيهات الصادرة والتواصل مع المواطن للتأكد من إنهاء مشكلته.